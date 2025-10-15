Полкочана капусты и пара яиц! Пеку вкусные подушечки с капустой к чаю и просто так! Очень нежные и воздушные

Иногда самые простые продукты способны превратиться в нечто невероятно вкусное! Эти капустные подушечки — именно тот случай, когда из минимального набора ингредиентов получается по-настоящему душевная выпечка. Они напоминают одновременно и пирожки, и небольшие беляши, но с более нежной, просто тающей во рту текстурой. Капустная начинка в сочетании с яйцом создает идеальный баланс вкуса, а готовое слоеное или дрожжевое тесто делает процесс приготовления невероятно быстрым и простым. Такие подушечки хороши и горячими, и холодными, они прекрасно подходят как для семейного чаепития, так и в качестве сытного перекуса.

Для приготовления вам понадобится: половина небольшого кочана капусты, 2 яйца, 500 г готового теста, 1 небольшая луковица, соль, перец и растительное масло. Капусту тонко нашинкуйте, лук мелко нарежьте. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте капусту и тушите под крышкой до мягкости. Яйца отварите вкрутую, мелко порубите и смешайте с остывшей капустой. Посолите и поперчите по вкусу. Тесто раскатайте, нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите начинку, защипните края, формируя аккуратные подушечки. Выложите их на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте при 180°C 20-25 минут до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или своим любимым соусом. Эти подушечки особенно хороши с томатным или чесночным соусом, но и просто со сливочным маслом они бесподобны!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.