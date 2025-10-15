Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 09:28

Бомбическое суфле из 2 яиц: воздушный десерт к чаю без специальных ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Приготовьте это бомбическое суфле из двух яиц, и вы убедитесь, что вкусный воздушный десерт к чаю можно сделать без специальных ингредиентов, из того, что всегда есть в холодильнике и кухонных шкафах.

Вкус суфле — это нежная облачная текстура, которая буквально тает во рту, с тонкими ванильными нотами и идеальной сладостью, гармонирующей с любым чаем или кофе.

Вам понадобится: 2 яйца, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. муки, 100 мл молока, ванильный сахар по вкусу и сливочное масло для смазывания форм. Аккуратно отделите белки от желтков — это главный секрет успеха. Желтки разотрите с 2 ст. л. сахара до побеления, добавьте муку и постепенно влейте теплое молоко, постоянно помешивая. Белки взбейте с оставшимся сахаром до устойчивых пиков — масса должна блестеть и не выпадать из перевернутой миски. Осторожно соедините белковую массу с желтковой основой, двигаясь лопаткой снизу вверх. Разлейте тесто по смазанным формам, заполняя их на 2/3, и выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15 минут до золотистого верха.

Подавайте его сразу из духовки, пока оно не осело, — этот десерт особенно хорош в теплом виде и станет прекрасным завершением любого приема пищи!

Ранее стало известно, как приготовить из творога конфетки с кокосом: дел на 5 минут.

