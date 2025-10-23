Полкочана капусты и горстка риса — готовлю лаханоризо. Эту вкуснятину ела в греческом ресторанчике. Никаких хитростей, только 15 минут

Откройте для себя уютное и невероятно ароматное блюдо греческой кухни — лаханоризо. Эта простая комбинация капусты и риса, тушенная в томатном соке, раскрывает всю глубину вкуса знакомых каждому ингредиентов. Идеальное решение для сытного семейного ужина, когда хочется чего-то полезного, вкусного и не требующего больших усилий. Лаханоризо — это именно то блюдо, которое согреет в холодный вечер и станет любимым как у взрослых, так и у детей, доказывая, что настоящая кулинарная магия кроется в простоте и правильном сочетании специй.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов белокочанной капусты, одна луковица, одна морковь, 100 миллилитров томатного сока, 150 граммов риса, две столовые ложки оливкового масла, пучок петрушки, соль, черный перец, половина чайной ложки молотого кориандра и щепотка перца чили для пикантности. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле до мягкости. Добавьте нашинкованную капусту и тушите вместе с овощами около 5–7 минут. Затем всыпьте промытый рис, влейте томатный сок и добавьте все специи. Тщательно перемешайте, доведите до кипения, накройте крышкой и тушите на медленном огне 20–25 минут, пока рис не впитает всю жидкость. Перед подачей посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью петрушки и зеленым луком.

