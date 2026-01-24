Подлива с фаршем «Овощной бархат»: готовлю к рису, пюре и макаронам

Подлива «Овощной бархат» — моя настоящая палочка-выручалочка. Готовлю ее сразу побольше, потому что подходит она буквально ко всему: к нежному картофельному пюре, рассыпчатому рису и даже к простым макаронам. Овощи в ней мягко тушатся, словно растворяются, а фарш делает соус сытным и насыщенным. Получается густая ароматная подлива с бархатной текстурой — тот самый вкус домашнего уюта, который любят и взрослые, и дети.

Ингредиенты: говяжий фарш — 400 г, баклажан — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., морковь — 2 шт., репчатый лук — 2 шт., помидоры — 3 шт., томатная паста — 1 ст. л., пшеничная мука — 1 ст. л., вода — 100 мл, растительное масло — 3 ст. л., соль — 1 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., сладкая паприка — 1 ч. л., лавровый лист — 1 шт.

Приготовление: все овощи нарежьте мелкими кубиками. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и сначала обжарьте лук с морковью до мягкости и легкой золотистости. Добавьте говяжий фарш, хорошо разомните его лопаткой и готовьте около 7 минут, пока он не изменит цвет. Затем выложите баклажан и болгарский перец, перемешайте и тушите еще 5 минут. Добавьте очищенные и нарезанные помидоры, томатную пасту, всыпьте муку и быстро перемешайте, чтобы не было комочков. Влейте воду, добавьте соль, специи и лавровый лист. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут до густоты.

