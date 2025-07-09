Подаю вместо хлеба! Пушистый лаваш как в пекарне — секрет идеальных лепешек

Нет ничего вкуснее свежеиспеченного лаваша — теплого, ароматного, с хрустящей корочкой и нежной мякотью. Этот рецепт проверен годами и никогда не подводит. Всего полтора часа — и на вашем столе будут идеальные восточные лепешки, которые можно есть просто так или использовать для шаурмы и других блюд.

Начнем с приготовления опары. В теплой воде (200 мл) растворяем свежие дрожжи (20 г) и сахар (1 ч. л.). Оставляем на 10–15 минут в теплом месте, пока не появится пенная шапка. Это значит, что дрожжи проснулись и готовы к работе.

В глубокую миску просеиваем муку (2 стакана), добавляем соль (0,5 ч. л.) и растительное масло (2 ст. л.). Вливаем подготовленную опару и начинаем замешивать тесто. Сначала ложкой, затем — когда масса станет однородной — переходим на ручной замес. Тесто должно получиться мягким, эластичным, но не липнуть к рукам. Если нужно, добавляем немного муки или воды.

Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час. За это время оно должно увеличиться в 2–2,5 раза. Затем обминаем его, выпуская воздух, и делим на 4–6 равных частей в зависимости от желаемого размера лавашей.

Каждый кусочек раскатываем в тонкий круг толщиной 2-3 мм. Можно придавать овальную или традиционную треугольную форму — как вам больше нравится. Даем раскатанным лепешкам полежать 10–15 минут, пока разогревается духовка до 220–240 °C.

Выпекаем лаваш на сухом противне или камне для выпечки по 3--5 минут с каждой стороны до появления золотистых пятен. Готовые лепешки сразу сбрызгиваем водой и накрываем полотенцем — так они станут еще мягче.

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