Почему не всегда стоит переворачивать банки: эта ошибка портит заготовки

Многие хозяйки уверены, что после закрутки банки нужно ставить крышками вниз. Кажется, что так продукты лучше сохраняются, но на деле всё зависит от типа крышки. Неправильный способ может привести к порче заготовок или даже повредить стеклянную тару.

Жестяные крышки

Если вы пользуетесь классическими жестяными крышками, которые закатываются специальным аппаратом, переворачивать банки необходимо. Это помогает проверить герметичность и вовремя заметить возможные протечки. При таком способе крышка плотно прилегает к стеклу, не пропуская воздух, что обеспечивает длительное хранение заготовок.

Винтовые крышки

Совсем другое дело — банки с винтовыми крышками и полимерным покрытием. Их переворачивать нельзя. Во время остывания такие крышки сами создают вакуум, надежно фиксируясь на банке. Если же поставить банку вверх дном, резкий перепад температур может привести к деформации крышки или даже к растрескиванию стекла. В итоге консервы испортятся, а риск травм увеличится.

