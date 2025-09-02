Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025

Почему не всегда стоит переворачивать банки: эта ошибка портит заготовки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многие хозяйки уверены, что после закрутки банки нужно ставить крышками вниз. Кажется, что так продукты лучше сохраняются, но на деле всё зависит от типа крышки. Неправильный способ может привести к порче заготовок или даже повредить стеклянную тару.

Жестяные крышки

Если вы пользуетесь классическими жестяными крышками, которые закатываются специальным аппаратом, переворачивать банки необходимо. Это помогает проверить герметичность и вовремя заметить возможные протечки. При таком способе крышка плотно прилегает к стеклу, не пропуская воздух, что обеспечивает длительное хранение заготовок.

Винтовые крышки

Совсем другое дело — банки с винтовыми крышками и полимерным покрытием. Их переворачивать нельзя. Во время остывания такие крышки сами создают вакуум, надежно фиксируясь на банке. Если же поставить банку вверх дном, резкий перепад температур может привести к деформации крышки или даже к растрескиванию стекла. В итоге консервы испортятся, а риск травм увеличится.

Сливовый джем — десерт, который легко приготовить даже тем, кто никогда не стоял у плиты. Нужно всего два ингредиента: сливы и сахар. Получается густой, ароматный и идеально подходящий к чаю джем.

Валерия Мартынович
В. Мартынович
