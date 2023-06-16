Пляжный зонт: выбираем аксессуар для отдыха Расскажем, на что обращать внимание при покупке зонта от солнца

Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Пляжный зонт

В жаркий летний день не стоит проводить много времени на солнце. Защититься от ярких лучей на пляже можно с помощью зонта. Однако его аренда стоит недешево. Если вы часто ездите на море, то пляжный зонт лучше купить. Какой же из них станет оптимальным выбором, прослужит не один год и не согнется под порывом ветра? Рассказываем в нашем материале.

Как выбрать пляжный зонт: разбираемся в нюансах

Сейчас в магазинах и на маркетплейсах представлен большой выбор складных пляжных зонтов. Чтобы не запутаться в разнообразии, нужно для начала понять, чем они могут отличаться друг от друга.

· Количество спиц

Чем больше ребер жесткости у свода зонта, тем конструкция надежнее. Прямоугольный купол, как правило, оснащен четырьмя спицами, у круглого — их пять и больше. У бюджетных зонтов по восемь ребер жесткости, а у дорогих — больше 24.

Фото: Danita Delimont/Global Look Press Пляжный зонт с наклоном

· Материал каркаса

Самым бюджетным вариантом является пластик, но он недолговечен, особенно под воздействием солнечных лучей. На втором месте — алюминий: он легкий, гораздо прочнее, но может не выдержать порывы сильного ветра. Лучший недорогой вариант — нержавеющая сталь, но такая конструкция будет больше весить.

· Воздушный клапан

Чем больше по площади пляжный зонт, тем больше необходимость снизить ветровую нагрузку. Если купол менее 2 кв. м, то особой необходимости в клапане нет, но в жаркий день дополнительная циркуляция воздуха будет не лишней.

· Наклонный механизм

Эта опция позволяет поворачивать и наклонять свод зонта, не меняя положение всего каркаса. Таким образом пятно тени можно создать в любом необходимом месте и разместить купол против ветра, чтобы его не вывернуло.

· Максимальная высота стойки

Стойка пляжного зонта, как правило, состоит из двух частей, чем выше они будут, тем лучше. Это позволит глубже закопать конструкцию в мягкий грунт типа песка, чтобы она была устойчивее.

Фото: DanitaDelimont.com/Global Look Press Пляжный зонт: отзывы

· Материал купола

Для лучшей защиты от солнца лучше выбирать зонты с нейлоновым куполом: этот материал обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и защиту от УФ-лучей. Более дешевой альтернативой будет полиэстер, но он уступает по всем параметрам. От внезапной непогоды лучше всего защитит материал Oxford плотностью 300 DEN и выше. Ткань обычных пляжных зонтов — 240 DEN.

· Цвет купола

Чем темнее материал, тем лучше он блокирует ультрафиолет. Поэтому, если вы хотите использовать зонт для рассеивания света, но все же загореть под ним, выбирайте светлые варианты. А если необходима хорошая защита от солнечных лучей, то стоит рассмотреть модели темных насыщенных оттенков. Существуют даже зонты со специальным УФ-фильтром, но найти их на рынке не так просто.

Изучаем отзывы: какой пляжный зонт лучше купить

При выборе пляжного зонта нужно сначала изучить отзывы реальных покупателей, а не рекламные буклеты. На что стоит обратить внимание:

· Перед тем как выбрать пляжный зонт от солнца, нужно понять, куда вы будете с них ходить. Если в этом месте твердый грунт, то нужно выбирать модели с подставкой, которая наполняется песком или водой. Ее можно докупить потом, но лучше, если она будет в комплекте. Тогда диаметр отверстия в ней точно подойдет под диаметр стойки.

Фото: Dave Bartruff/Danita Delimont/Global Look Press Купить пляжный зонт

· Материал фиксатора у пляжного зонта с наклоном очень важен. И пластик — плохое решение. Если стойка сделана из нержавеющего металла, фиксатор должен быть таким же. Пластмассовый зажим может сломаться при сильном порыве ветра, а отремонтировать пляжный зонт или купить подходящие запчасти довольно сложно.

· Хорошо, когда в комплект входят удобный чехол для переноски, коврики в цвет, подставка.

· Пляжный зонт должен защищать не только от солнца, но и от дождя. Погода переменчива, и внезапный ливень может не только намочить людей, но и испортить еду для пикника. Хорошо натянутая ткань не будет пропускать воду, но, если где-то есть провисы или повреждения — жидкость просочится. Поэтому во время покупки нужно раскрыть купол и оценить его надежность.

· Обращайте внимание на площадь свода. Маленький зонт 1,8 кв. м рассчитан максимум на двух человек, для семьи из трех уже потребуется 2–2,5 кв. м, компаниям, в которых больше четырех отдыхающих, понадобится 3–3,5 кв. м.

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