Увеличилось число жертв наводнений на юге Бразилии G1: число погибших из-за наводнений на юге Бразилии увеличилось до 169 человек

Фото: Marcelo Oliveira/IMAGO/Global Look Press

Не менее 169 человек погибли из-за наводнений на юге Бразилии, сообщили порталу G1 в службе гражданской обороны бразильского штата Риу-Гранди-ду-Сул. Согласно информации издания, без вести пропавшими числятся 56 человек, еще 806 человек получили ранения и травмы из-за стихийного бедствия.

По данным местных властей, более 581 тысячи человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. Ущерб от дождей и урагана получили более 2,3 млн местных жителей.

Сильные дожди обрушились на Бразилию в начале мая. Ранее сообщалось, что жертвами наводнения в штате Риу-Гранди-ду-Сул стали 155 человек, 94 человека числились пропавшими без вести. Количество пострадавших не менялось. Наводнение в регионе стало сильнейшим в своем роде с 1941 года.

Наводнения также были зафиксированы в Афганистане, они унесли жизни по меньшей мере 50 человек. Представитель правоохранительных органов страны Абдур Рахман Бадри сообщил, что еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Порядка двух тысяч домов были разрушены, также пострадали местные предприятия. По словам очевидцев, которым приходилось спасаться на возвышенностях, вода смывала все. Улицы, по котором прошлось бедствие, «полны грязи», а люди остались без крова и пищи, рассказали жители.