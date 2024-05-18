Полсотни человек погибли в ходе разрушительных наводнений в Афганистане

По меньшей мере 50 человек погибли в результате внезапных наводнений на западе Афганистана, сообщила полиция провинции Гор. По словам представителя правоохранительных органов Абдул Рахмана Бадри, еще несколько числятся пропавшими без вести. Наводнение также полностью разрушило порядка двух тысяч домов и повредило огромное количество предприятий, передает Agency France-Press.

Пятьдесят жителей провинции Гор погибли в результате наводнения в пятницу, и еще несколько человек пропали без вести <...> В результате этих ужасных наводнений также погибли тысячи голов крупного рогатого скота... Они уничтожили сотни гектаров сельскохозяйственных угодий, сотни мостов и водопропускных труб, тысячи деревьев, — рассказал Бадри.

По словам очевидцев, которым приходилось спасаться на возвышенностях, вода смывала все. Улицы, по котором прошлось бедствие, «полны грязи», а люди остались без крова и пищи, рассказали жители.

Ранее в ООН сообщили, что по всему Афганистану в результате наводнений погибли более 300 человек. За последние недели по стране ударили сразу несколько природных бедствий, вызванных продолжительными ливнями.