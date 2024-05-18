Названо число жертв наводнения в Бразилии Жертвами наводнения в Бразилии стали 155 человек

Фото: Adriano Machado/REUTERS

Наводнение в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии унесло жизни 155 человек, информирует служба гражданской обороны региона в Twitter (X). По данным ведомства, 94 гражданина числятся пропавшими без вести.

Количество пострадавших в результате наводнения по-прежнему составляет 806 человек. Стихия стала сильнейшей в своем роде с 1941 года. Предполагается, что количество жертв наводнения может увеличиться.

До этого появлялась информация о 151 погибшем. При этом пропавшими без вести считались 104 человека. Всего от стихии пострадали более 2,2 млн граждан Бразилии.

В Афганистане ранее наводнения на западе республики унесли жизни по меньшей мере 50 человек. Представитель правоохранительных органов Абдур Рахман Бадри сообщил, что еще несколько числятся пропавшими без вести. Порядка двух тысяч домов были разрушены в результате наводнения. Повреждения затронули огромное количество предприятий.

Стихия уничтожила сотни гектаров сельскохозяйственных угодий, сотни мостов и водопропускных труб, тысячи деревьев. Очевидцы утверждали, что вода смывала все, а улицы были «полны грязи». Людям пришлось спасаться на возвышенностях.