Как правильно загорать: готовимся к летнему сезону-2024

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как правильно загорать

Летом многие туристы, которые собираются в отпуск на море, мечтают о бронзовом загаре. Ультрафиолетовые лучи в умеренном количестве положительно влияют на организм. Они повышают уровень серотонина, помогают укрепить иммунитет, однако могут вызвать гиперпигментацию, обезвоживание и рак кожи, если слишком долго находиться на солнце. Как правильно загорать на пляже и в солярии, как защитить кожу от чрезмерного воздействия лучей и в какие периоды лучше всего идти на море — расскажем в нашем материале.

Как правильно загорать в солярии

Перед поездкой на море советуем посетить несколько сеансов искусственного загара для того, чтобы не получить ожоги от солнца в начале отпуска. Если правильно загорать в солярии, то кожа успеет привыкнуть к выработке меланина и вы не сгорите на пляже в первый же день. Стоит начать сеансы за три-четыре недели до отпуска.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как загорать в солярии

Как правильно загорать в вертикальном солярии:

Прислушивайтесь к тому, что говорит администратор;

В первый визит будет правильно загорать не более трех минут в зависимости от цвета кожи;

Используйте специальный защитный крем для соляриев;

Если девушка загорает без бюстгальтера, ей нужно заклеить соски защитными стикерами;

Большие родинки и невусы тоже лучше заклеить или нанести на них дополнительный слой крема;

Надевайте специальную шапочку и очки;

Посещайте солярий не чаще раза в неделю.

Необходимо помнить, что лампы более агрессивно воздействует на кожу, чем обычное солнце. Поэтому в некоторых странах мира не разрешается загорать в солярии до 18 лет, а в Австралии они запрещены из-за того, что страна занимает первое место по количеству заболевших раком кожи. Соблюдайте все инструкции, чтобы загорать в вертикальном солярии без вреда для здоровья.

Как правильно загорать на море

Во время отдыха на пляже стоит быть аккуратнее и не все время проводить на открытом солнце. Вот несколько простых правил, как правильно загорать на море:

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно загорать на море

Обязательно наносите солнцезащитный крем на все открытые участки тела.

В первые дни используйте санскрин с максимальной степенью защиты — SPF50.

Самое агрессивное солнце с 11 до 16, в эти часы не находитесь под прямыми лучами.

Первый сеанс загара не должен превышать 15 минут. Если все пройдет хорошо, можно выйти на пляж во второй половине дня.

Постепенно увеличивайте время, которое проводите на солнце, на 15–20 минут за раз.

Солнцезащитное средство нужно наносить за 15–20 минут до выхода на пляж.

Если санскрин не влагостойкий, то обновлять его нужно после каждого купания.

Чувствительность кожи у всех разная, поэтому, если вы увидели на коже покраснение или почувствовали жжение — сразу уходите под зонт или в тень.

Облака на небе не защищают от ультрафиолета, поэтому, прогуливаясь в дневное время, нужно одеваться и использовать санскрин.

Правильно и быстро загореть — очень сложно: нужно выбирать одно из двух. Но, если кожа уже подготовлена к солнечным лучам, процесс можно ускорить:

Используйте специальные активаторы загара, которые содержат в себе натуральные масла (миндальное, кокосовое и т.п.).

За несколько дней до отпуска сходите на профессиональный пилинг всего тела или сделайте его дома с помощью скраба.

Во время отпуска скрабами пользоваться уже нельзя, можно только увлажнять кожу специальными средствами.

Не вытирайте тело после купания: капли воды создадут эффект линзы.

Ускорить появление загара поможет и правильная диета. Включите в рацион омега-3, красные и оранжевые фрукты, крестоцветные (брокколи, пекинскую и цветную капусту), зелень и зеленый чай.

Ноги всегда загорают хуже и медленнее, поэтому для них можно использовать защитные средства с меньшим уровнем SPF.

Даже если ваша кожа перестала краснеть под воздействием ультрафиолета, находиться под открытыми лучами солнца больше двух — четырех часов не нужно. К тому времени меланин уже перестанет вырабатываться, а значит, темнее вы не станете, при этом навредите организму.

Как правильно загорать на солнце в зависимости от фототипа

В большинстве случаев выбор солнцезащитных средств и срок пребывания на солнце зависит от фототипа человека. Давайте разберемся, как правильно загорать на солнце людям с разной по цвету кожей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Как правильно загорать на солнце

Первый тип можно легко определить по наличию веснушек. Кроме того, у таких людей прозрачная кожа, рыжеватые или очень светлые волосы. Они очень быстро сгорают на солнце, поэтому им лучше вовсе воздерживаться от загара. Лучшее решение — автобронзант.

Как правильно загорать со светлой кожей? Если нет веснушек, волосы русые, а глаза зеленые или карие, то это второй фототип. Таким людям можно умеренно загорать, но в первые дни использовать средства с высокой степенью защиты, а позже перейти на SPF30. В дневное время лучше надевать легкую одежду с длинными рукавами, а на кисти рук дополнительно наносить санскрин.

Люди с третьим фототипом имеют обычную или чуть смугловатую кожу, темные волосы и глаза. Загар на них ложится лучше, но солнцезащитными средствами пренебрегать не стоит. Подойдут санскрины с SPF30 — SPF15, в зависимости от степени загара и природного оттенка кожи.

Как правильно загорать людям с четвертым фототипом? У них смуглая кожа, темные глаза и почти черные волосы, поэтому ограничений гораздо меньше. Людям с этим фототипом стоит придерживаться общего списка правил, чтобы не спровоцировать развитие меланомы и увеличение родинок. На кожу можно нанести средство с минимальным SPF, а на голову — надеть шляпу или кепку.

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