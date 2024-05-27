Зоопсихолог рассказал, как подготовиться к полету с питомцем Зоопсихолог Малиновский: перед полетом с питомцем нужно узнать условия перевозки

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Перед полетом с питомцем на самолете нужно уточнить все условия перевозки, рассказал в беседе с «360» зоопсихолог Александр Малиновский. По его словам, одна авиакомпания может разрешать перевозку животного в салоне, а другая — только в багажном отделении.

Где-то очень аккуратно к животным относятся, где-то более пренебрежительно, поэтому очень важно тщательно изучить вопрос, какой компанией лететь, какие там подходы. Потому что может быть вариант, что питомец летит в салоне, а может быть вариант с багажным отделением. Нужна аналитическая работа, которая позволит снизить риски, — объяснил эксперт.

Зоопсихолог подчеркнул, что нужно заранее познакомить питомца с переноской, поскольку ему, скорее всего, придется много времени провести в ней во время перелета. Если этого не сделать, домашние животные могут при погрузке в самолет испытать сильный стресс, что может привести к учащенному сердцебиению и снижению иммунитета. Знакомить питомца с переноской лучше постепенно, например, начать с пары минут пребывания в ней, затем постепенно увеличивать время.

Мы таким образом показываем питомцу, что повода для беспокойства нет и все всегда заканчивается хорошо, нам можно полностью доверять, что ситуация не тупиковая. А если мы животное к таким ситуациям не готовили, у него может быть сильное потрясение, — отметил Малиновский.

Специалист добавил, что, если есть возможность, лучше выбрать для перевозки питомца не самолет, а, например, поезд или машину.

Ранее стало известно, что домашние животные и птицы смогут путешествовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и пользовался спросом у пассажиров во время тестового периода.