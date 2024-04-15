Россияне смогут перевозить домашних питомцев в соседнем кресле в самолете «Аэрофлот» запустил услугу перевозки животных в соседнем кресле

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ruСгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашние животные и птицы теперь могут путешествовать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлота» и «России» с хозяевами, занимая соседнее пассажирское кресло на постоянной основе. Сервис был успешно протестирован и пользовался спросом у пассажиров во время тестового периода, сообщается в Telegram-канале перевозчика.

Авиакомпания начала тестировать новую услугу уже в декабре 2023 года. Предполагалось, что на первом этапе сервис будет доступен на внутренних рейсах авиаперевозчика до 20 марта 2024 года, после чего будет принято решение о его постоянной интеграции. Все тесты прошли успешно.

Новый сервис был протестирован в течение трех месяцев и показал, что он пользуется спросом у владельцев маленьких животных и птиц. За это время было перевезено более 900 питомцев. Также по результатам испытаний были увеличены размеры контейнера для перевозки животных в салоне бизнес-класса.

Теперь пассажир может перевозить один контейнер с животным общим весом до 15 кг. Перевозка питомца разрешена в жестком и полужестком контейнерах, где он может стоять и поворачиваться вокруг себя. Максимальные размеры контейнера в эконом и комфорт классах — полужесткий (50 х 35 х 32 см), жесткий (50 х 35 х 30 см).

Для бизнес-класса — полужесткий (50 х 40 х 40 см), жесткий (50 х 40 х 30 см). Контейнер должен отвечать установленным требованиям и иметь ручку или петлю для крепления на пассажирском кресле. Сервис доступен в любом классе обслуживания. Согласно правилам безопасности, контейнер можно устанавливать только на кресла у окна. Оплата за дополнительное место производится по тарифу для взрослого пассажира.

Ранее в багажном отсеке самолета авиакомпании «Россия», следовавшего рейсом Санкт-Петербург — Калининград, собака загрызла кошку. Перевозчик заявил, что во время полета немецкий охотничий терьер повредил переноску и освободился.