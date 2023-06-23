Макушка лета приближается: как спастись от жары Рассказываем, как бороться с жарой в квартире летом и как обеспечить прохладу без кондиционера

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Как бороться с жарой

По прогнозам синоптиков, в ближайшие недели ожидается жаркая малооблачная погода. Столбик термометра поднимется до 30 оС. Как спастись от жары на улице и в квартире, расскажем в этой статье.

Летний вопрос: что делать, если очень жарко

Сильная жара — это большая нагрузка для организма. Перегрев тела вызывает головокружение и другие недомогания, а также приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой системы и расстройству головного мозга от теплового (солнечного) удара. Как спастись от жары и поддерживать хорошее самочувствие в течение летних месяцев? Чтобы не рисковать здоровьем, соблюдайте элементарные правила безопасного поведения в знойную погоду:

Носите светлую и свободную одежду из воздухопроницаемой натуральной ткани (хлопка или льна) и не забывайте о головном уборе. На улице надевайте солнцезащитные очки.

Совершайте прогулки в парке или другом тенистом месте, старайтесь избегать открытых пространств без тени. Пробежки лучше совершать рано утром, пока не развеялась ночная прохлада. Днем передвигайтесь по городу в спокойном размеренном темпе.

Держите при себе бутылку воды, чтобы не допустить обезвоживание организма во время длительного пребывания вне дома. Вместе с тем контролируйте потребление жидкости, чтобы не перегрузить почки и сосуды. Опрыскивайте лицо и шею мицеллярной водой из баллончика с пульверизатором.

Откажитесь от спиртного, включая пиво и другие слабоалкогольные напитки. Замените кофе на легкий травяной чай, морс, овощные и фруктовые соки. От жирной, соленой, острой и высококалорийной пищи тоже следует воздерживаться.

Помните, что организм сам знает, как бороться с жарой. Обильное потоотделение охлаждает тело и спасает его от перегрева. Травмированная солнечными ожогами кожа не способна выделять пот, что приводит к нарушению терморегуляции организма. Загорайте осторожно, постепенно увеличивая продолжительность солнечных ванн.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как спастись от жары

Смена декораций: как бороться с жарой в квартире

В летний зной горожан волнует вопрос о том, как спастись от жары в квартире. Чтобы дома было прохладно, нужно выполнить два условия: воспрепятствовать проникновению солнечного тепла и снизить, насколько это возможно, нагрев жилья изнутри. Для этого потребуется изменить кое-что в интерьере и освоить новые навыки. Чтобы в квартире было прохладнее, необходимо:

Убрать ковры, шерстяные покрывала и другие теплые текстильные изделия. Выключить систему кабельного обогрева плиточного пола в ванной комнате, туалете, прихожей и в лоджии.

Заменить портьеры из темной и ворсистой ткани на светлые шторы из плотного хлопка или льна. Днем надо закрывать и зашторивать окна и балконные двери. На балконе натяните бельевую веревку и повесьте на нее одеяло из верблюжьей шерсти или кашемира, Такая завеса будет поглощать тепловую энергию солнца. Заодно можно просушить теплые изделия.

Прикрепить к створкам окон рулонные шторы, а лучше жалюзи с металлизированными светоотражающим покрытием.

Установить вентилятор и отрегулировать его так, чтобы обеспечить равномерную циркуляцию воздуха в помещении — без сквозняков. На кухне и рядом с компьютером следует установить миниатюрные настольные вентиляторы.

Открывать окна после захода солнца, чтобы проветрить квартиру и наполнить ее свежим воздухом. Если комнаты в квартире выходят на разные стороны света, то помещения, в окна которых светит солнце, следует изолировать от остальной части жилья. Тогда при открывании межкомнатных дверей в нагретые комнаты будет поступать поток прохладного воздуха.

Отказаться от еды длительного приготовления и включить в рацион холодные блюда: окрошку, ботвинью, свекольник. тартар, суши, разнообразные салаты. Горячее следует готовить в микроволновке или мультиварке. При каждом использовании газовой или электрической плиты надо включать вытяжку, а кухонную дверь плотно закрывать, чтобы жар от конфорок не проник в комнаты.

Летняя жара может послужить стимулом для положительных изменений в доме, более глубокого освоения домашней техники. В июньский зной самое время достать соковыжималку и приготовить свежий фруктовый или овощной сок. Или внимательно прочитать инструкцию к микроволновой печи и протестировать функции, позволяющие приготовить блюда для полноценного обеда или даже званого ужина.

Фото: shutterstock Как бороться с жарой в квартире летом

Природный охладитель: как бороться с жарой без кондиционера

Работа кондиционера основана на свойстве жидкостей поглощать тепло при испарении. Но этот эффект можно задействовать и без климатического оборудования. Понизить температуру воздуха в помещениях можно с помощью простых и проверенных временем методов. Решение задачи, как спастись от жары, если в доме нет кондиционера, требует продуманного отношения. Чтобы в жаркую погоду создать в квартире комфортную атмосферу, нужно:

Мыть полы холодной водой два раза в день — утром и вечером. Там, где интенсивная влажная уборка недопустима, то есть в комнатах с деревянным напольным покрытием (паркет и ламинат), поставить миски и тазики со льдом.

Протирать мебель влажной тканью. Если нет времени на хлопоты с ручным увлажнением, то имеет смысл приобрести пароочиститель или пылесос с функцией влажной уборки.

Развешивать смоченные холодной водой простыни и полотенца, распылять влагу пульверизатором. Домашний фонтанчик или увлажнитель воздуха с электронным управлением также помогут охладить дом.

На защитную решетку вентилятора можно повесить влажную тонкую простынку или разместить рядом с прибором бутылки с замерзшей водой.

Пробуя разные варианты, как спастись от жары без кондиционера, важно не перестараться и не спровоцировать образование сырости в слабо проветриваемых частях квартиры.

Фото: shutterstock Как бороться с жарой без кондиционера

Солнечная сторона: как спасаться от жары

Если окна квартиры обращены на юг или юго-запад, то солнце нагревает жилье почти весь день. К вечеру жара становится нестерпимой. За ночь комнаты не успевают остыть, и утро не приносит желанной прохлады. Чтобы ослабить нагрев квартиры, следует принять дополнительные меры:

Использовать специальную солнцезащитную пленку, которая приклеивается к оконным стеклам с помощью воды. Такой солнечный отражатель имеет затеняющий эффект с сохранением естественного освещения комнат. По завершении летнего сезона пленка легко снимается, не оставляя каких-либо следов на окне.

В качестве солнечного отражателя можно применить и пищевую фольгу. Отрезанную от рулона полосу фиксируют к оконной раме (не к стеклу) малярным скотчем. Такая солнечная защита обойдется дороже, чем специальная металлизированная пленка. К тому же фольговый занавес создает сумрак в помещении даже в полдень.

Периодически открывать входную дверь, чтобы впустить прохладный воздух из приквартирного холла (кармана). Это, конечно, спорный способ проветрить квартиру, но иногда он срабатывает.

Если все варианты испробованы, а заснуть из-за жары все равно не удается, можно прибегнуть к кардинальному средству — взять в аренду мобильный (переносной) кондиционер. Прибор ставят у окна и подключают к электросети. Отводящий тепло воздуховод (гофрированную трубу) выводят на улицу через форточку или створку в откидном режиме открывания. Мобильные кондиционеры довольно шумные и порой с ними возникают сложности. Но в летний зной с некоторыми неудобствами можно примириться ради комфортной температуры воздуха в квартире.

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