Россиянам напомнили, как правильно загорать Врач Новожилова: лучше загорать понемногу каждый день

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лучше загорать понемногу, но каждый день, рассказала «Москве 24» заместитель главного врача Московского Центра дерматовенерологии и косметологии Ольга Новожилова. По ее словам, можно начинать загорать с 10-15 минут в день, увеличивая постепенно это время до 25-30 минут.

Следует учитывать, что оптимально загорать (не во вред здоровью и коже) — не один день от зари до зари, а понемногу и ежедневно. Если вы планируете находиться на открытом солнце в течение дня, рекомендуется использовать дополнительные средства защиты: зонты, платки светлых оттенков, — объяснила специалист.

Врач отметила, что необходимо всегда использовать солнцезащитный крем, лучше всего с индексом защиты SPF-30 и более. В таком креме содержатся компоненты, которые не допускают разрушения коллагена в организме, подытожила Новожилова.

Ранее врач-невролог Павел Хорошев заявил, что загар может привести не только к солнечному ожогу, но и меланоме. Он добавил, что действие ультрафиолетовых лучей также вызывает быстрое старение кожи и делает ее дряблой.

До этого химик Екатерина Тишина рассказала, что главными признаками просроченного крема от загара являются изменения цвета, запаха и консистенции средства. Она отметила: если препарат стал жидким, его следует выбросить.