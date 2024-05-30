Рецепт классического холодного свекольника: готовим охлаждающий суп в жару

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Рецепт классического холодного свекольника

Помимо окрошки существует множество других супов, которыми приятно полакомиться в жару. Сегодня поделимся рецептом классического холодного свекольника.

Ингредиенты:

вода — 2 л;

картофель — 4 шт. крупных;

свекла — 1 шт. большая;

свежие огурцы — 2 шт. крупных;

куриные яйца — 3 шт.;

лук, укроп, петрушка — по 1 пучку;

столовый уксус 9% — 2 ст. л.;

сметана 20% — по вкусу;

соль, перец — по вкусу.

Сырую свеклу очистить, разрезать на четыре части, положить в холодную воду, добавить уксус и варить около часа. Если вода будет выкипать, то ее можно добавить. Готовую свеклу оставить в отваре до полного остывания. Картофель и яйца отвариваем, остужаем и очищаем.

Зелень мелко нарезать, посолить и потолочь толкушкой или картофелемялкой в кастрюле, где вы будете готовить свекольник. Огурцы нарезать тонкой соломкой. Остывшую свеклу вынуть из отвара и нарезать тонкой соломкой. Картофель мелко порезать кубиками. Все ингредиенты перемешать. Объем свекольного отвара довести кипяченой холодной водой до двух литров и заправить им суп. При необходимости добавить соли, перца, уксуса. Смесь должна настояться не менее получаса, можно убрать ее в холодильник.

Холодный свекольник, приготовленный по классическому рецепту, подают, заправив сметаной и добавив в каждую тарелку половинку вареного яйца.

Ранее мы поделились классическим рецептом окрошки.

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