Помимо окрошки существует множество других супов, которыми приятно полакомиться в жару. Сегодня поделимся рецептом классического холодного свекольника.
Ингредиенты:
- вода — 2 л;
- картофель — 4 шт. крупных;
- свекла — 1 шт. большая;
- свежие огурцы — 2 шт. крупных;
- куриные яйца — 3 шт.;
- лук, укроп, петрушка — по 1 пучку;
- столовый уксус 9% — 2 ст. л.;
- сметана 20% — по вкусу;
- соль, перец — по вкусу.
Сырую свеклу очистить, разрезать на четыре части, положить в холодную воду, добавить уксус и варить около часа. Если вода будет выкипать, то ее можно добавить. Готовую свеклу оставить в отваре до полного остывания. Картофель и яйца отвариваем, остужаем и очищаем.
Зелень мелко нарезать, посолить и потолочь толкушкой или картофелемялкой в кастрюле, где вы будете готовить свекольник. Огурцы нарезать тонкой соломкой. Остывшую свеклу вынуть из отвара и нарезать тонкой соломкой. Картофель мелко порезать кубиками. Все ингредиенты перемешать. Объем свекольного отвара довести кипяченой холодной водой до двух литров и заправить им суп. При необходимости добавить соли, перца, уксуса. Смесь должна настояться не менее получаса, можно убрать ее в холодильник.
Холодный свекольник, приготовленный по классическому рецепту, подают, заправив сметаной и добавив в каждую тарелку половинку вареного яйца.
Ранее мы поделились классическим рецептом окрошки.
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