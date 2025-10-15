Пирог с нежной корочкой и сочной начинкой: итальянский лимонник, или сбричолатта — аромат на весь дом!

Надоела обычная шарлотка? Попробуйте итальянскую сбричолатту — невероятно нежный, рассыпчатый пирог с ярким лимонным ароматом. Этот пирог совсем не похож на привычные бисквиты: он более плотный, но при этом тает во рту, с хрустящей сахарной корочкой и освежающей цитрусовой ноткой. Его главное преимущество — простота и скорость приготовления. Пока духовка разогревается, вы уже успеваете замесить тесто, а через 30 минут ваш дом наполняется божественным ароматом лимонной цедры и ванили. Это тот самый рецепт, который выручит, когда хочется чего-то особенного, но нет времени на сложные десерты.

Для приготовления вам понадобится: 2 лимона, 3 яйца, 150 г сахара, 150 г муки, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли и ванильный сахар. Разогрейте духовку до 180°C. Лимоны тщательно вымойте, снимите цедру и выжмите сок. Масло растопите и остудите. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой пены. Добавьте лимонную цедру, 2 ст. л. лимонного сока и растопленное масло, аккуратно перемешайте. Муку просейте с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую смесь, перемешивая лопаткой снизу вверх. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Форму для выпечки застелите пергаментом и вылейте тесто. Выпекайте 25-30 минут до золотистого цвета. Проверяйте готовность деревянной палочкой. Горячий пирог можно дополнительно сбрызнуть лимонным соком и посыпать сахарной пудрой. Подавайте сбричолатту слегка остывшей к чаю или кофе — она идеально раскрывает вкус на следующий день.

