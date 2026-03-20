Петунии — в отставку: эти дивные кустики цветут до 20 лет без пересадки: никаких поливов и подкормок

Если вы устали от капризных однолетников, которые требуют постоянного внимания, обратите внимание на лилейники. Эти многолетние растения станут настоящей находкой для занятых дачников.

В отличие от своих тезок-лилий, они не имеют к ним никакого родства и размножаются корневищами, а не луковицами. Лилейники способны расти на одном месте до двадцати лет, с каждым сезоном становясь всё пышнее и краше. Их мощные корни добывают влагу из глубоких слоев почвы, поэтому поливать их нужно лишь в самую сильную засуху. Они отлично чувствуют себя и на открытом солнце, и в полутени, и даже на тяжелых глинистых грунтах.

Представьте себе картину: плотные куртины из длинных листьев не оставляют сорнякам ни единого шанса, а над ними возвышаются стройные цветоносы, усеянные крупными цветами-граммофонами. Каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же распускаются новые, создавая иллюзию непрерывного цветущего фейерверка с весны до осени. Палитра оттенков поражает воображение — от нежно-лимонных до насыщенно-бордовых тонов. Растения настолько морозостойки, что выдерживают до -40 градусов без всякого укрытия.

При посадке достаточно заглубить корневую шейку на пару сантиметров в легкую полутень. Уход минимален: редкий полив в жару и одна подкормка весной. Лишь раз в 5–7 лет разросшийся куст можно поделить. Любопытный нюанс: на бедных почвах окраска цветов становится особенно яркой и насыщенной.

