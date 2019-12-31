Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков надеется, что 2020 год станет более спокойным, но не менее богатым на позитивные события. Также он пожелал журналистам отгулять «хоть какое-то количество выходных дней».
Чиновник добавил, что ценит взаимодействие со средствами массовой информации,
Комментируя неудачи 2019-го, представитель Кремля отметил, что главным «промахом» властей РФ стали низкие темпы роста ВВП страны. К основным успехам он отнёс переломный момент в благосостоянии граждан. По его словам, люди перестали беднеть, писал NEWS.ru.
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