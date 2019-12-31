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Российская столица поднялась на четвёртое место по темпам строительства в рейтинге мировых мегаполисов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин.

По его словам, удалось обойти даже Нью-Йорк — одного из традиционных лидеров этого списка. В 2019 году в столице введено в эксплуатацию около 10,5 млн квадратных метров недвижимости, при этом...