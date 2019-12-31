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В России с 1 января 2020 года вступает в силу последний этап ограничения предельного долга. В Госдуме подчеркнули важность такого закона, который станет серьёзной защитой заёмщиков от произвола микрофинансовых организаций.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, этот закон позволит снизить закредитованность наших граждан от спирали задолженности. В последующий период мы будем действовать ещё более жёстко, чтобы...