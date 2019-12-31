https://static.news.ru/photo/6dadcf56-2bc0-11ea-a754-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Низкие темпы роста ВВП России — главная неудача уходящего 2019 года, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Об этом все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста. Поэтому здесь есть много резервов для навёрстывания этих темпов в предстоящие годы, — цитирует представителя Кремля ТАСС.
Ускорение темпов роста ВВП страны в первом квартале 2020-м предсказывает Центробанк. По итогам 2019-го, согласно данным регулятора, показатель составил 1,7%.
Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень жизни граждан России вернулся на уровень 2010 года, несмотря на профицит бюджета. Уровня пятилетней давности страна не сможет достичь даже в течение следующих нескольких лет, считают аналитики.