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В пресс-службе инвестиционного фонда Baring Vostok считают, что расследование уголовного дела о растрате средств банка «Восточный» в отношении основателя компании Майкла Калви и других фигурантов закончилось «ничем».

Следствие, длившееся более 10 месяцев, закончилось ничем, и мы требуем немедленного освобождения из-под стражи наших невиновных коллег, — заявили в фонде. В компании отметили, что это дело «отбрасывает тень на...