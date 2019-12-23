Банк России ожидает замедления годовых темпов роста ВВП РФ в IV квартале после ускорения в III квартале до 1,7%. В обзоре ЦБ также уточняется, что в начале 2020 года темпы роста вновь увеличатся.
В IV квартале ожидается некоторое замедление годовых темпов роста ВВП после высоких значений III квартала. А уже в I квартале 2020 года темп роста ВВП увеличится, что будет обусловлено ростом валового накопления и низкой базой первого полугодия 2019 года, — сказано в докладе Центробанка о ДКП.
Как ранее писал NEWS.ru, уровень жизни россиян вернулся к показателям 2010 года, несмотря на профицит бюджета. К уровню пятилетней давности страна не сможет вернуться даже в течение пяти лет, считают эксперты.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен