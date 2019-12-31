Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российским властям удалось переломить тенденцию к снижению благосостояния населения. По его словам, это — главное достижение 2019 года.
Он отметил, что в течение последних трёх-четырёх лет уровень бедности в стране либо рос, либо оставался на месте. Это было следствием объективных причин,
В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс, — подчеркнул политик.
Ранее NEWS.ru писал, что экономисты
Объективно бедными считаются те, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. рублей. К такому выводу пришла автор исследования — эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен