https://static.news.ru/photo/af494c34-2bbf-11ea-85e7-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российским властям удалось переломить тенденцию к снижению благосостояния населения. По его словам, это — главное достижение 2019 года.

Он отметил, что в течение последних трёх-четырёх лет уровень бедности в стране либо рос, либо оставался на месте. Это было следствием объективных причин, передаёт ТАСС.

В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс, — подчеркнул политик.

Ранее NEWS.ru писал, что экономисты определили критерии действительно бедных россиян, а не тех, кто себя таковыми считает. И те, и другие, как правило, относятся к разным группам населения.

Объективно бедными считаются те, кто проживает в домохозяйстве с доходом менее 7,5 тыс. рублей. К такому выводу пришла автор исследования — эксперт ВШЭ Екатерина Слободенюк.