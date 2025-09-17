Первый с 2022 года самолет вылетел из Москвы в Краснодар

Первый с 2022 года самолет вылетел из Москвы в Краснодар

Первый за последние годы регулярный рейс Москва — Краснодар вылетел из аэропорта Шереметьево, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. Это произошло после возобновления работы краснодарского аэропорта. Уточняется, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» будет лететь около четырех часов.

Аэропорт Краснодара возобновил работу на прошлой неделе, 11 сентября. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск.

В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар. Ожидается, что за сутки будут выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

Ранее аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Как объяснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого временно прекратил работу аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково). Воздушная гавань также не принимала и не выпускала самолеты.