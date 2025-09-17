Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 07:12

Первый с 2022 года самолет вылетел из Москвы в Краснодар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый за последние годы регулярный рейс Москва — Краснодар вылетел из аэропорта Шереметьево, об этом свидетельствует онлайн-табло воздушной гавани. Это произошло после возобновления работы краснодарского аэропорта. Уточняется, что самолет Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» будет лететь около четырех часов.

Аэропорт Краснодара возобновил работу на прошлой неделе, 11 сентября. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, полеты воздушных судов будут осуществляться каждый день с 09:00 до 19:00 мск.

В тот же день «Аэрофлот» открыл продажу билетов на рейс Москва — Краснодар. Ожидается, что за сутки будут выполняться до трех рейсов. В дальнейшем их количество увеличат до пяти в день.

Ранее аэропорты Волгограда и Калуги (Грабцево) временно прекратили работу. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты. Как объяснил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. До этого временно прекратил работу аэропорт Санкт-Петербурга (Пулково). Воздушная гавань также не принимала и не выпускала самолеты.

Москва
Краснодар
самолеты
рейсы
авиарейсы
аэропорты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
В Европе прочат Зеленскому крах из-за скандала с взрывчаткой в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
В Московской области дали совет по сбору лекарственных трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Лукашенко сравнил свои навыки владения белорусским и русским языками
В Орле простились с погибшими при разминировании бойцами
В Египте развернули спецоперацию по поиску исчезнувшего артефакта
В Германии раскрыли истинное отношение немцев к антироссийской истерии
Скончался балетмейстер Юрий Папко
Стилист назвала самые модные универсальные укладки волос
Россиянина обманули псевдосотрудники ЖКХ и Росфинмониторинга
В ГД назвали внесение Загитовой в базу «Миротворца» маркетинговым ходом
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.