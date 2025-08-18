Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Переросшие кабачки не выбрасываю! Готовлю обалденное варенье «Мохито»!

Варенье «Мохито» из кабачков: тропики в банке! Устали от кабачковых оладий? Превратите избыток урожая в сенсационный десерт! Это варенье — гениальный обман вкуса: нежные кусочки кабачка, пропитанные лимонной свежестью и мятной прохладой, в сладком сиропе с легким оттенком лайма. Никто не поверит, что основа — скромный кабачок! Идеально к сырной тарелке, творогу или просто на хрустящий тост.

Вам понадобится: 1 кг молодых кабачков (очищенных от кожицы и семян), 800 г сахара, 1 крупный лимон (или 2 лайма), большой пучок свежей мяты (30–40 г), 250 мл воды.

Приготовление. Кабачки нарежьте небольшими кубиками (1–1,5 см). В кастрюле смешайте воду и сахар, доведите до кипения, помешивая, пока сахар не растворится. Положите в сироп нарезанные кабачки. Доведите до кипения, снимите пену, если появится. Варите на среднем огне 20 минут, аккуратно помешивая. Лимон (или лаймы) тщательно вымойте. Снимите цедру тонкой стружкой (только желтую часть!). Выжмите сок. Мяту промойте, обсушите, крупно порвите листочки (стебли не нужны). Через 20 минут варки кабачков добавьте в кастрюлю лимонную цедру, сок и порванную мяту. Аккуратно перемешайте. Уменьшите огонь до минимума. Варите еще 25–35 минут, пока сироп не станет слегка тягучим, а кабачки — полупрозрачными, янтарными. Мяту аккуратно удалите шумовкой. Готовое варенье немного остудите (10–15 минут). Разлейте по стерильным банкам, закройте крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом до полного остывания. Дайте настояться хотя бы сутки — за это время кабачки впитают весь аромат мяты и цитрусов, а вкус станет по-настоящему «мохитным». Открывайте и удивляйтесь тропическому настроению! Приятного чаепития!

