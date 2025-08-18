Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Хрустящие кабачковые оладьи «Светофор»! Обалденная вкуснятина за 5 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим кабачковые оладьи «Светофор»! Представьте сочные оладушки, где в нежной кабачковой основе, как яркие огоньки светофора, сверкают кубики сочного болгарского перца: красного, желтого и зеленого! Это не просто завтрак, а праздник цвета и вкуса на вашей тарелке. Хрустящая корочка снаружи, тающая нежность внутри и взрыв свежести от разноцветного перца.

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 500 г), 1/2 красного болгарского перца, 1/2 желтого болгарского перца, 1/2 зеленого болгарского перца, 1 небольшая луковица, 1 яйцо, 3 ст. л. муки (с горкой, возможно, чуть больше), 2 ст. л. сметаны или майонеза, 2 зубчика чеснока (по желанию), соль, черный перец, щепотка паприки, растительное масло для жарки, зелень укропа/петрушки.

Приготовление. Кабачки вымойте, натрите на крупной терке. Посолите, перемешайте и оставьте на 10 минут. Тщательно отожмите массу руками от сока — это ключ! Болгарские перцы вымойте, удалите семена и плодоножки. Нарежьте мелкими аккуратными кубиками (около 0,5 см). Лук мелко порубите, чеснок пропустите через пресс. Зелень мелко нарежьте. В большой миске соедините отжатые кабачки, нарезанные перцы (сохраняя цвета!), лук, чеснок, зелень, яйцо, сметану (или майонез). Посолите, поперчите, добавьте паприку. Аккуратно перемешайте. Постепенно вводите муку, перемешивая до консистенции густой сметаны (кабачки могут дать сок, муки может понадобиться чуть больше). Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Столовой ложкой выкладывайте массу, формируя оладьи. Слегка прижмите лопаткой. Жарьте 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Не накрывайте крышкой, чтобы перчики остались яркими и хрустящими! Подавайте сразу, пока горячие, со сметаной или йогуртом. Наслаждайтесь радугой вкуса и хруста в каждом кусочке! Приятного аппетита!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

Мария Левицкая
М. Левицкая
