Кабачковая икра по-турецки! Обалденная вкуснятина с лепешкой за 15 минут

Кабачковая икра по-турецки с тахини и йогуртом. Откройте для себя освежающую турецкую интерпретацию кабачковой икры! Это не привычная тушёная закуска, а лёгкое, почти салатное блюдо с ярким кунжутным ароматом тахини, пикантной чесночной остринкой и нежной прохладой йогурта. Подаётся с рублеными орехами, добавляющими приятную текстуру и глубину. Идеальная закуска для жаркого дня или необычный дип к лепёшкам!

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 500 г), 2 ст. л. кунжутной пасты (тахини), 3 ст. л. натурального густого йогурта (греческий или аналогичный), 1-2 крупных зубчика чеснока, сок половины лимона, соль по вкусу (начните с 0,5 ч. л.), молотый черный перец, 2 ст. л. оливкового масла, небольшой пучок свежей петрушки или мяты, 2–3 ст. л. рубленых грецких орехов или фисташек для подачи.

Приготовление: кабачки тщательно вымойте. Натрите их на крупной тёрке. Посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы кабачки дали сок. Аккуратно отожмите массу руками, удаляя лишнюю жидкость, — это ключ к нужной текстуре. Переложите кабачки в миску. Чеснок мелко порубите или раздавите в прессе. Зелень мелко нарежьте. В отдельной чашке смешайте тахини, йогурт, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, черный перец до однородного кремообразного соуса. Полейте этим соусом отжатые кабачки. Добавьте большую часть зелени. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике для гармонизации вкусов. Перед подачей посыпьте оставшейся зеленью и обильно рублеными орехами. Наслаждайтесь нежным, пикантным и освежающим вкусом!

