Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 08:40

Кабачковая икра по-турецки! Обалденная вкуснятина с лепешкой за 15 минут

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кабачковая икра по-турецки с тахини и йогуртом. Откройте для себя освежающую турецкую интерпретацию кабачковой икры! Это не привычная тушёная закуска, а лёгкое, почти салатное блюдо с ярким кунжутным ароматом тахини, пикантной чесночной остринкой и нежной прохладой йогурта. Подаётся с рублеными орехами, добавляющими приятную текстуру и глубину. Идеальная закуска для жаркого дня или необычный дип к лепёшкам!

Вам понадобится: 2 средних молодых кабачка (около 500 г), 2 ст. л. кунжутной пасты (тахини), 3 ст. л. натурального густого йогурта (греческий или аналогичный), 1-2 крупных зубчика чеснока, сок половины лимона, соль по вкусу (начните с 0,5 ч. л.), молотый черный перец, 2 ст. л. оливкового масла, небольшой пучок свежей петрушки или мяты, 2–3 ст. л. рубленых грецких орехов или фисташек для подачи.

Приготовление: кабачки тщательно вымойте. Натрите их на крупной тёрке. Посолите, хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут, чтобы кабачки дали сок. Аккуратно отожмите массу руками, удаляя лишнюю жидкость, — это ключ к нужной текстуре. Переложите кабачки в миску. Чеснок мелко порубите или раздавите в прессе. Зелень мелко нарежьте. В отдельной чашке смешайте тахини, йогурт, лимонный сок, оливковое масло, чеснок, черный перец до однородного кремообразного соуса. Полейте этим соусом отжатые кабачки. Добавьте большую часть зелени. Аккуратно перемешайте все ингредиенты. Дайте настояться 10–15 минут в холодильнике для гармонизации вкусов. Перед подачей посыпьте оставшейся зеленью и обильно рублеными орехами. Наслаждайтесь нежным, пикантным и освежающим вкусом!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

рецепты
кабачки
икра
перекусы
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько россиян вступили в программу долгосрочных сбережений
Проблемы ВСУ обернулись кровавым хаосом при участии наемников
Пашинян извинился за пост с оскорблениями в адрес священников
Захарова уличила Европу в подталкивании Украины к конфликту
Россиянам объяснили, как отличить реальный вызов на допрос от фейка
Обычный рейс в российском регионе едва не закончился катастрофой
Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с Трампом
«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами
10 советских фильмов, которые не стареют
На Западе раскрыли, почему Зеленскому придется принять сделку по Украине
Составлен список регионов с самыми высокими зарплатами
Лаваш с творогом — быстрая закуска для худеющих: 5 минут и меньше 150 ккал
Немецкая EVZ пополнила список нежелательных организаций
Жесткое задержание планировавших теракт на Крымском мосту попало на видео
Возросло число погибших при ЧП в Рязанской области
Мать и детей не могут предать земле после страшной трагедии
Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски
«Я как дома»: украинский боец ММА захотел выступать под российским флагом
Поддельные штрафы ГИБДД: как пытаются обмануть водителей, что проверять
ВСУ начали отходить из Красноармейска: новости СВО на утро 18 августа
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму
Общество

Готовим лечо с морковью по-болгарски — очень вкусная заготовка на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.