Юрист назвал причину отказа в рассмотрении иска к Басте

Иск о возмещении морального вреда к рэперу Басте (настоящее имя — Василий Вакуленко) вернули из-за того, что ответчик не подпадает под юрисдикцию московских судов, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. По словам юриста, ответчик зарегистрирован в Ростове-на-Дону.

Василий Вакуленко зарегистрирован как ИП в Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области. Более того, по месту жительства он состоит на налоговом учете в инспекции ФНС по Октябрьскому району Ростова-на-Дону. Эти юридически значимые факты означают, что иск о возмещении морального вреда к нему должен был подаваться исключительно в суды Ростова-на-Дону согласно статье 28 Гражданского процессуального кодекса РФ. Попытка подачи иска в Москве вместо надлежащей юрисдикции в Ростове-на-Дону свидетельствует о серьезных процессуальных упущениях истца. То есть иск был возвращен по процессуальной причине: ответчик не подпадает под юрисдикцию столичных судов, — пояснил Хаминский.

Юрист подчеркнул, что возвращение иска — это не формальность, а следствие юридической ошибки. По его словам, если бы заявитель проверил открытые данные ФНС, он бы знал, что Баста зарегистрирован в Ростове-на-Дону, где также связан с футбольным клубом СКА.

Возвращение иска московским судом к Басте — это не формальность, а прямое следствие юридической несостоятельности подхода истца. Ошибка в определении подсудности ставит под сомнение серьезность самого требования. Если бы иск основывался на реальных и значимых обстоятельствах, истец провел бы базовую проверку юрисдикции. Открытые реестры ФНС, общедоступные данные о связи Басты с Ростовом-на-Дону, где он родился, владение футбольным клубом СКА — все это исключает версию о добросовестном заблуждении, — резюмировал Хаминский.

Ранее стало известно, что суд вернул исковое заявление о возмещении морального вреда к Басте, поскольку по месту жительства Вакуленко дело не подлежит рассмотрению в этой инстанции. Сумма компенсации и характер заявленного морального вреда в документах не уточнялись.