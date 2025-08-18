Призвавший женщин-судей «сидеть на кухне» комментатор принес извинения

Спортивный комментатор Александр Боярский в своем Telegram-канале извинился перед арбитром Ариной Станововой и ее коллегами. Во время матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) «Родина» — «Зенит» он заявил, что женщинам «следует сидеть на кухне», заниматься бытом, рожать детей, а не работать на играх мужских команд.

Я совершил ошибку. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора, — написал журналист.

Боярский отметил, что на самом деле так не считает. Он назвал женщин украшением футбола.

