Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 11:27

Призвавший женщин-судей «сидеть на кухне» комментатор принес извинения

Комментатор Боярский извинился перед девушкой-арбитром матча «Родина» — «Зенит»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Спортивный комментатор Александр Боярский в своем Telegram-канале извинился перед арбитром Ариной Станововой и ее коллегами. Во время матча Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) «Родина» — «Зенит» он заявил, что женщинам «следует сидеть на кухне», заниматься бытом, рожать детей, а не работать на играх мужских команд.

Я совершил ошибку. Мои формулировки по поводу судейства абсолютно неприемлемы в работе комментатора, — написал журналист.

Боярский отметил, что на самом деле так не считает. Он назвал женщин украшением футбола.

Ранее генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что в клубе рассмотрят эпизод с вратарем команды Андреем Луневым, произошедший во время матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА. Футболист не играл из-за повреждения. В трансляцию попал кадр, на котором видно, что находившийся на трибуне Лунев, предположительно, жевал табак.

«Динамо» уступило ЦСКА в матче пятого тура Российской премьер-лиги со счетом 1:3. Это уже пятое подряд поражение бело-голубых в противостоянии с армейцами.

комментаторы
женщины
судьи
извинения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Певца Шарлота перевели в колонию общего режима
Аксенов вышел с заявлением после трагедии на рязанском заводе
Россиянина арестовали за дерзкое убийство соперника
«Пытаются пойти ва-банк»: политолог о целях поездки лидеров ЕС к Трампу
Кровавая расправа: готовим домашний томатный сок на зиму
На Украине предложили США арестовать Зеленского
Новейший эсминец появится в России впервые после распада СССР
ВСУ ударили по венгерскому нефтепроводу
ВС России уничтожили роботизированную платформу ВСУ в ДНР
Россиянка уснула на сапборде и переплыла Ангару
В ЕС потребовали ужесточить санкции против России
Пенсионеры из Москвы ловили «опасную ОПГ» и лишились квартиры
«Нужно время»: экс-тренер «Динамо» поддержал провалившего старт РПЛ Карпина
«Скучают»: родственники Юдашкина почтили память модельера
«Все партии войны»: экс-депутат Рады о возможном смещении Зеленского
От знаменитого сатирика требуют 13 млн рублей из-за петербургских бань
Забудьте о покупных! Готовим настоящие помидоры в соку дома
Аджика без варки по-абхазски
Стало известно, на какой российский город планируется наступление ВСУ
Лидер рок-группы «Звери» раскрыл секрет своего семейного счастья
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.