18 августа 2025 в 11:23

В ВСУ испугались «мощного удара» РФ на одном из ключевых направлений фронта

Сырский: ВС России готовятся нанести мощный удар на Запорожском направлении

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России готовятся нанести «мощный удар» на Запорожском направлении. По его словам, которые передает украинское издание «Страна.ua», для этого российская армия перебрасывает туда войска с Сумской области. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Ситуация на фронте сейчас действительно сложная. Она характеризуется продолжением стратегической наступательной операции России, — подчеркнул военачальник.

Он отметил, что ВС РФ проводят перегруппировку и концентрируются не только на Запорожском направлении, но и на Покровском (Красноармейском), которое, по мнению Сырского, остается определяющим для российских бойцов. В скором времени, как считает генерал, армия РФ начнет активные наступательные действия.

Ранее Сырский заявил, что на сегодняшний день Красноармейское направление является самым сложным для ВСУ. При этом он признал, что на всей линии боевого соприкосновения сохраняется достаточно тяжелая обстановка для украинской армии.

До этого стало известно, что украинское командование в Сумской области бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военнослужащих в Юнаковке. По словам источника в силовых структурах, руководители оперативно-тактической группы «Сумы» получили задачу от Сырского как можно быстрее восстановить утраченные позиции в регионе.

ВСУ
ВС РФ
Александр Сырский
Сумская область
