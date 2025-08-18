Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Пушистые оладьи: секрет в температуре кефира! Обалденная вкусняшка

Многие сталкиваются с проблемой, когда оладьи получаются жесткими и плотными. Оказывается, весь секрет идеальной текстуры кроется в одном простом ингредиенте — кефире, а точнее в его температуре.

Главный секрет приготовления

Кефир должен быть теплым — идеально около 37°C. Холодный кефир замедляет реакцию между кислотой и содой, из-за чего тесто плохо поднимается, а оладьи становятся жесткими.

Идеальные пропорции

  • 250 мл теплого кефира
  • 1 щепотка соли
  • Мука (количество по консистенции)
  • 1/2 ч. л. соды или разрыхлителя

Альтернативный вариант

Если хотите избежать использования соды:

  • взбейте 2 яичных белка;
  • добавьте 1 ч. л. разрыхлителя;
  • смешайте с остальными ингредиентами.

Советы для идеальных оладий

  1. Подогрейте кефир до температуры тела.
  2. Просеивать муку не обязательно.
  3. Яйца можно использовать прямо из холодильника.
  4. Дайте тесту постоять 10–15 минут перед жаркой.

Следуя этим простым рекомендациям, вы получите нежные, воздушные оладьи с идеальной текстурой. Попробуйте — и ваши оладьи всегда будут получаться пышными и вкусными!

