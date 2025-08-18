Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Главное препятствие»: в России раскрыли, что мешает миру на Украине

Политолог Марков назвал Зеленского главной преградой на пути к миру

Сергей Марков Сергей Марков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Главным препятствием для достижения мира на Украине является президент страны Владимир Зеленский, заявил политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. По его словам, окончание кризиса неминуемо приведет к выборам, которые действующий президент с большой долей вероятности проиграет.

Главное препятствие к миру на Украине — лично Зеленский. Ведь мир означает, что будут выборы, которые Зеленский почти наверняка проиграет, потому что украинцы ненавидят его за то, что он перед выборами обещал мир, а бросил Украину в чудовищную войну и даже отказался от мира, который шел ему в руки весной 2022 года, — сказал эксперт.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что Зеленский будет настаивать на продолжении конфронтации с Россией, так как в противном случае стране придется проводить выборы. По мнению парламентария, украинский лидер не может изменить политический курс, навязанный ему глобалистами, поскольку на Украине достаточно людей, готовых с ним расправиться.

Кроме того, политолог-американист Малек Дудаков отметил, что Соединенные Штаты способны усилить давление на президента Украины, используя антикоррупционные расследования. По словам эксперта, если Зеленский не примет решение о выводе войск из ДНР, в Вашингтоне могут прибегнуть к жестким шагам, вплоть до прекращения военной и финансовой помощи Киеву.

