Женщина устроила «лагерь смерти» для собак в собственной квартире В Ленобласти волонтер закрыла в квартире 30 собак и уехала в отпуск

В Ленинградской области зооактивистка устроила «лагерь смерти» для собак, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, женщина 11 лет занималась передержкой животных в Гатчинском районе, не вызывая нареканий. Однако в августе ситуация изменилась — она собрала в своей квартире около 30 собак, оставила их без еды и воды, а сама уехала в отпуск.

Обеспокоенные волонтеры вскрыли помещение и увидели неприятную картину: несколько погибших животных, десятки истощенных псов в критическом состоянии и антисанитария. Двух собак пришлось похоронить, наиболее ослабленных отправили в клиники, остальных — в приюты.

Вернувшаяся с отдыха хозяйка «концлагеря» отказывается давать объяснения своим действиям. Волонтеры уже подали заявление в полицию, требуя привлечь женщину к ответственности за жестокое обращение с животными.

До этого в Подмосковье суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя, который поймал в капкан и застрелил породистую собаку. По данным следствия, после убийства охотник привязал тело собаки к машине и протащил его по улицам. Происшествие случилось в коттеджном поселке Пустые Меленки городского округа Клин.