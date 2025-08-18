Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:38

Женщина устроила «лагерь смерти» для собак в собственной квартире

В Ленобласти волонтер закрыла в квартире 30 собак и уехала в отпуск

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области зооактивистка устроила «лагерь смерти» для собак, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его данным, женщина 11 лет занималась передержкой животных в Гатчинском районе, не вызывая нареканий. Однако в августе ситуация изменилась — она собрала в своей квартире около 30 собак, оставила их без еды и воды, а сама уехала в отпуск.

Обеспокоенные волонтеры вскрыли помещение и увидели неприятную картину: несколько погибших животных, десятки истощенных псов в критическом состоянии и антисанитария. Двух собак пришлось похоронить, наиболее ослабленных отправили в клиники, остальных — в приюты.

Вернувшаяся с отдыха хозяйка «концлагеря» отказывается давать объяснения своим действиям. Волонтеры уже подали заявление в полицию, требуя привлечь женщину к ответственности за жестокое обращение с животными.

До этого в Подмосковье суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя, который поймал в капкан и застрелил породистую собаку. По данным следствия, после убийства охотник привязал тело собаки к машине и протащил его по улицам. Происшествие случилось в коттеджном поселке Пустые Меленки городского округа Клин.

Ленинградская область
собаки
волонтеры
животные
