Выпечка, как из мечты: пирог со шпинатом, который победит пекарни

Многие думают, что вкусную выпечку можно найти только в пекарне. Но правда в том, что пирог с насыщенной начинкой и хрустящей корочкой легко приготовить дома — и он действительно способен превзойти магазинные аналоги.
Рецепт, который стоит сохранить: слоёный пирог со шпинатом, творогом и сыром. Он не только вкусный, но и полезный. Отлично подойдёт для обеда, ужина или перекуса на следующий день.
Ингредиенты
- слоеное бездрожжевое тесто — 500 г
- свежий шпинат — 100 г
- творог (лучше мягкий, пастообразный) — 180 г
- тёртый сыр — 100 г
- яйца — 4 шт.
- соль, черный перец, сушеный орегано — по вкусу
- семена (кунжут, подсолнечник и т. д.) — для посыпки
Как приготовить:
1. Подготовка основы
Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите творог в центр, равномерно распределяя его.
2. Начинка
Мелко нарежьте шпинат и выложите сверху. Добавьте тёртый сыр. Аккуратно защипните края теста, формируя бортики.
3. Заливка
В миске взбейте 3 яйца с солью, перцем и орегано. Этой смесью полейте начинку — она сделает пирог особенно сочным.
4. Последние штрихи
Оставшееся яйцо слегка взбейте и смажьте верх пирога. Присыпьте семенами для аппетитной корочки и текстуры.
5. Выпечка
Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте около 40 минут — до румяной, золотистой корочки.
Подавайте теплым или охлаждённым. Этот пирог хорош как сам по себе, так и с чашкой ароматного чая. Попробуйте — и больше не захотите покупать готовую выпечку.
