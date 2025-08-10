Выпечка, как из мечты: пирог со шпинатом, который победит пекарни

Многие думают, что вкусную выпечку можно найти только в пекарне. Но правда в том, что пирог с насыщенной начинкой и хрустящей корочкой легко приготовить дома — и он действительно способен превзойти магазинные аналоги.

Рецепт, который стоит сохранить: слоёный пирог со шпинатом, творогом и сыром. Он не только вкусный, но и полезный. Отлично подойдёт для обеда, ужина или перекуса на следующий день.

Ингредиенты

слоеное бездрожжевое тесто — 500 г

свежий шпинат — 100 г

творог (лучше мягкий, пастообразный) — 180 г

тёртый сыр — 100 г

яйца — 4 шт.

соль, черный перец, сушеный орегано — по вкусу

семена (кунжут, подсолнечник и т. д.) — для посыпки

Как приготовить:

1. Подготовка основы

Раскатайте тесто в прямоугольник. Выложите творог в центр, равномерно распределяя его.

2. Начинка

Мелко нарежьте шпинат и выложите сверху. Добавьте тёртый сыр. Аккуратно защипните края теста, формируя бортики.

3. Заливка

В миске взбейте 3 яйца с солью, перцем и орегано. Этой смесью полейте начинку — она сделает пирог особенно сочным.

4. Последние штрихи

Оставшееся яйцо слегка взбейте и смажьте верх пирога. Присыпьте семенами для аппетитной корочки и текстуры.

5. Выпечка

Поставьте пирог в разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте около 40 минут — до румяной, золотистой корочки.

Подавайте теплым или охлаждённым. Этот пирог хорош как сам по себе, так и с чашкой ароматного чая. Попробуйте — и больше не захотите покупать готовую выпечку.

