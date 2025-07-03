Картофельное безумие: хрустящая золотая радость в духовке

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.

Этот рецепт — настоящая магия: внутри картофель нежный, как облачко, а снаружи — хрустящий и золотистый. А аромат чеснока и трав будоражит аппетит еще до готовности!

На 3 порции возьмите

1 кг картофеля

3 ст. л. сливочного масла

3 ст. л. подсолнечного масла

4 зубчика чеснока

½ ч. л. паприки

1 ч. л. прованских трав

соль по вкусу

Картошку моем (молодую — со шкуркой) и отвариваем 3 минуты. Смешиваем масла с чесноком и специями — это наша волшебная заправка.

Выкладываем картофель в форму, поливаем ароматной смесью и запекаем при 200 °C 30–40 минут до румяной корочки. Просто, а как вкусно! Подавайте сразу — пока хрустит!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.