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03 июля 2025 в 14:06

Картофельное безумие: хрустящая золотая радость в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаете, что объединяет всех людей? Любовь к вкусной картошечке! Но сегодня я открою вам секрет ее идеального приготовления.

Этот рецепт — настоящая магия: внутри картофель нежный, как облачко, а снаружи — хрустящий и золотистый. А аромат чеснока и трав будоражит аппетит еще до готовности!

На 3 порции возьмите

  • 1 кг картофеля
  • 3 ст. л. сливочного масла
  • 3 ст. л. подсолнечного масла
  • 4 зубчика чеснока
  • ½ ч. л. паприки
  • 1 ч. л. прованских трав
  • соль по вкусу

Картошку моем (молодую — со шкуркой) и отвариваем 3 минуты. Смешиваем масла с чесноком и специями — это наша волшебная заправка.

Выкладываем картофель в форму, поливаем ароматной смесью и запекаем при 200 °C 30–40 минут до румяной корочки. Просто, а как вкусно! Подавайте сразу — пока хрустит!

Когда времени в обрез, а гости уже на пороге, выручат эти нежные овощные котлетки. Они готовятся из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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