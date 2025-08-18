Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 18:59

В Госдуме захотели пятикратно повысить сбор за права для части водителей

Нечаев предложил повысить сбор за права для мигрантов до 20 тысяч рублей

Госдума РФ Госдума РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России предложили пятикратно повысить сбор за получение водительских прав для мигрантов — до 20 тысяч рублей. Соответствующее обращение главе Минфина Антону Силуанову отправил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев, а также его однопартийцы, депутаты Госдумы Сардана Авксентьева и Ярослав Самылин. По их мнению, эта мера повысит эффективность миграционной политики, а также доходы бюджета, передает РИА Новости.

Считаем необходимым дополнительно повысить сбор за получение водительских удостоверений для мигрантов до 20 тысяч рублей, — говорится в обращении.

Согласно документу, сейчас в России к работе в такси допускают владельцев не только отечественных водительских прав, но и удостоверений стран ближнего зарубежья — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, если они оформлены на русском языке. Депутаты считают, что такая практика требует особого внимания в вопросе контроля и безопасности.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал отправить на родину детей мигрантов, не принятых в первый класс. По его мнению, не нужно вводить никакого обучения за бюджетные деньги в виде спецшкол и курсов для мигрантов.

Россия
Госдума
предложения
водительские права
мигранты
цены
