18 августа 2025 в 18:58

Мишустин снял с должности замглавы Росавиации Добрякова

Мишустин освободил от должности замглавы Росавиации Добрякова по его просьбе

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности замглавы Росавиации Андрея Добрякова, соответствующее распоряжение опубликовано на портале официально-правовой информации. Отмечается, что заместитель руководителя ведомства сам попросил об отставке.

Освободить Добрякова Андрея Анатольевича от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта по его просьбе, — гласит документ.

Ранее глава Правительства России поручил завершить в установленные сроки все работы по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Распоряжение прозвучало на оперативном совещании с его заместителями, премьер призвал взять ситуацию под строгий контроль.

Также Мишустин подписал распоряжение о выделении 539,8 млн рублей на досрочное финансирование работ по строительству и модернизации автомобильной дороги регионального значения в Крыму. Трасса соединит Симферополь, Алушту и Ялту. Средства позволят построить первый 25-километровый участок дороги, пояснили в кабмине.

