Кабачковая намазка с плавленым сырком! Вкуснятина на поджаристый хлеб

Кабачковая намазка с плавленым сырком! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим открытием! Нежная текстура, насыщенный вкус и приятная пикантность — идеальный вариант для бутербродов, тостов или свежего хлеба.

Ингредиенты

Молодой кабачок — 1 шт. (средний)

Лук репчатый — 2 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 3-4 зубчика

Плавленый сырок — 2 шт.

Свежая зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок

Соль, перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Приготовление

Подготовка овощей. Кабачок нарежьте мелкими кубиками (если кожура жесткая — очистите). Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс. Обжарка. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь, через 3–4 минуты — кабачок. Тушите под крышкой на среднем огне 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте чеснок, посолите и поперчите. Смешивание. Овощи слегка остудите, переложите в чашу блендера. Добавьте плавленые сырки (предварительно нарезанные кубиками) и зелень. Измельчите до однородной кремообразной консистенции.

