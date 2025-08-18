Кабачковая намазка с плавленым сырком! Вкуснятина на поджаристый хлеб

Кабачковая намазка с плавленым сырком! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим открытием! Нежная текстура, насыщенный вкус и приятная пикантность — идеальный вариант для бутербродов, тостов или свежего хлеба.
Ингредиенты
- Молодой кабачок — 1 шт. (средний)
- Лук репчатый — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 3-4 зубчика
- Плавленый сырок — 2 шт.
- Свежая зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
- Соль, перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Подготовка овощей. Кабачок нарежьте мелкими кубиками (если кожура жесткая — очистите). Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс.
- Обжарка. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь, через 3–4 минуты — кабачок. Тушите под крышкой на среднем огне 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте чеснок, посолите и поперчите.
- Смешивание. Овощи слегка остудите, переложите в чашу блендера. Добавьте плавленые сырки (предварительно нарезанные кубиками) и зелень. Измельчите до однородной кремообразной консистенции.
