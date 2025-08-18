Переговоры Путина и Трампа на Аляске
18 августа 2025 в 09:00

Кабачковая намазка с плавленым сырком! Вкуснятина на поджаристый хлеб

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачковая намазка с плавленым сырком! Эта простая в приготовлении закуска станет настоящим открытием! Нежная текстура, насыщенный вкус и приятная пикантность — идеальный вариант для бутербродов, тостов или свежего хлеба.

Ингредиенты

  • Молодой кабачок — 1 шт. (средний)
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 3-4 зубчика
  • Плавленый сырок — 2 шт.
  • Свежая зелень (укроп/петрушка) — небольшой пучок
  • Соль, перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки

Приготовление

  1. Подготовка овощей. Кабачок нарежьте мелкими кубиками (если кожура жесткая — очистите). Лук измельчите, морковь натрите на крупной терке. Чеснок пропустите через пресс.
  2. Обжарка. На разогретой сковороде обжарьте лук до прозрачности. Добавьте морковь, через 3–4 минуты — кабачок. Тушите под крышкой на среднем огне 10–12 минут, пока овощи не станут мягкими. В конце добавьте чеснок, посолите и поперчите.
  3. Смешивание. Овощи слегка остудите, переложите в чашу блендера. Добавьте плавленые сырки (предварительно нарезанные кубиками) и зелень. Измельчите до однородной кремообразной консистенции.



кабачки
овощи
намазки
сыры
бутерброды
хлеб
Ольга Шмырева
О. Шмырева
