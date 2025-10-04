Шоколадное наслаждение: простой рецепт домашнего плавленого сыра для бутербродов

Шоколадный плавленый сыр представляет собой оригинальный десерт, который можно легко приготовить в домашних условиях. Это сочетание отличается нежной текстурой и гармоничным вкусом шоколада и молочных продуктов. Домашний вариант позволяет контролировать качество ингредиентов и создавать продукт без искусственных добавок.

Для приготовления потребуется: 1 кг творога 9%, 300 г молочного или темного шоколада, 4 яйца, 200 г сливочного масла, 2 ч. л. соли, 1 ч. л. лимонной кислоты, 2 ч. л. соды, 1 ч. л. сахара. Творог протирают через сито для устранения комочков. Шоколад и масло растапливают на водяной бане. Все ингредиенты соединяют и нагревают на медленном огне при постоянном помешивании до однородной консистенции. Секрет успеха заключается в использовании лимонной кислоты и соды — они создают характерную текстуру плавленого сыра. Готовую массу разливают по формам и охлаждают. Хранят в холодильнике до 7 дней. Подают как десерт или намазку для тостов и крекеров.

