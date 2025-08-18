Кабачковый рулет с лососем и творожным сыром. Нежно, красиво и очень вкусно

Элегантный кабачковый рулет с лососем и творожным сыром. Представьте нежный кабачковый пласт, обнимающий бархатистую начинку из сливочного сыра с зеленью и благородные ломтики слабосоленого лосося. Этот рулет — изысканная закуска для фуршета или ужина при свечах, где простота встречается с изысканным вкусом. Умопомрачительно нежно, красиво и очень вкусно!

Вам понадобится:

Для основы: 2 крупных кабачка (около 800 г), 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, черный перец, щепотка мускатного ореха, 1 ч. л. растительного масла (для пергамента).

Для начинки: 200 г творожного сыра (типа альметте или филадельфия), 150 г слабосоленого лосося (нарезать тонкими ломтиками), 2 ст. л. свежего укропа/петрушки (мелко руб.), 1 ч. л. лимонной цедры, соль/перец по вкусу (лосось соленый!).

Приготовление:

Кабачковая основа: кабачки натрите на мелкой терке. Сильно отожмите массу через марлю — удалите ВЕСЬ сок! Смешайте с яйцами, мукой, солью, перцем, мускатом. Выпечка пласта: разогрейте духовку до 190 °C. Застелите противень пергаментом, смажьте маслом. Распределите массу тонким слоем (0,5 см) в прямоугольник (25х30 см). Выпекайте 15–18 мин до легкого золотистого края. Начинка: смешайте сыр, рубленую зелень, цедру лимона. Попробуйте — солите осторожно! Сборка: горячий пласт накройте чистым влажным полотенцем, слегка остудите (5 минут). Равномерно распределите сырную смесь, оставив 2 см с одного края. Разложите ломтики лосося поверх сыра. Формирование: аккуратно сверните рулет от края с начинкой к свободному краю, помогая себе пергаментом. Сильно не сжимайте! Отдых: заверните рулет в пищевую пленку, уберите в холодильник минимум на 1 час (лучше на 2–3). Подача: острым ножом нарежьте на изящные рулетики толщиной 2–3 см. Украсьте веточкой укропа и каплей икры или лимонным кремом.

