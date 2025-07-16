Передававший данные ВСУ экс-ефрейтор заговорил на украинском языке В суде по делу о госизмене экс-ефрейтор Хожаев прочел стих на украинском языке

Бывший ефрейтор ВС России Антон Хожаев в суде прочитал стихотворение на украинском языке, передает ТАСС. Экс-военного обвинили в передаче противнику секретных данных. Он проходит фигурантом по делу о госизмене, дезертирстве и попытке участия в деятельности террористической организации.

По данным агентства, в ходе прений прокурор попросил суд назначить Хожаеву 24 года лишения свободы, а также 700 тысяч рублей штрафа. Экс-ефрейтор заявил, что фактическую сторону дела признает, но вину в совершении преступления не признал.

В последнем слове он зачитал стих на украинском. Выступление Хожаева завершилось заявлением о том, как он хотел стать офицером, но при этом просил не связывать его имя со службой в ВС России. Стало известно, что подсудимый отказывался выступать в ходе прений, но позднее изменил свое решение.

Ранее представитель прокуратуры сообщил, что Хожаев пытался перейти на сторону противника для вступления в запрещенную в России террористическую организацию. Продажа информации СБУ принесла экс-военному $80 (около 6,3 тысячи рублей). При этом обвинитель просил 24 года заключения, из которых первые пять лет должны были пройти в тюрьме.