Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды

Пеку овсянку до хруста в духовке — и получаю завтрак, который по вкусу легко конкурирует с десертами. Однажды попробовала вместо обычной каши — теперь готовлю только так, потому что это быстро, удобно и невероятно вкусно.

Получается идеальное сочетание: хрустящая ароматная овсянка с орехами, нежный натуральный йогурт и насыщенный вишнёвый соус с лёгкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: овсяные хлопья — 100 г, мёд — 30 г, оливковое масло — 5 мл, мускатный орех — по желанию, соль — щепотка, орехи (фундук или любые) — 50 г, йогурт натуральный или кефир — по вкусу, вишня замороженная — 100 г, сахар — 30 г, кукурузный крахмал — 2–5 г.

Овсяные хлопья смешайте с мёдом, маслом, щепоткой соли и орехами, при желании добавьте немного мускатного ореха. Распределите смесь по противню и запекайте при 180 °C около 10–15 минут, периодически перемешивая, чтобы овсянка равномерно подрумянилась и стала хрустящей.

Для соуса в сотейнике прогрейте вишню с сахаром на среднем огне, дождитесь, пока она даст сок, при необходимости добавьте немного воды. Отдельно разведите крахмал в небольшом количестве воды и тонкой струйкой введите в кипящую вишню, постоянно помешивая, доведите до загустения и снимите с огня остывать.

Соберите завтрак слоями: сначала вишнёвый соус, затем натуральный йогурт и сверху щедро посыпьте хрустящей запечённой овсянкой.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает.