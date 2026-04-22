Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 18:05

Пеку овсянку до хруста в духовке — и завтрак получается круче десерта. Нужен кефир или йогурт и любые ягоды

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пеку овсянку до хруста в духовке — и получаю завтрак, который по вкусу легко конкурирует с десертами. Однажды попробовала вместо обычной каши — теперь готовлю только так, потому что это быстро, удобно и невероятно вкусно.

Получается идеальное сочетание: хрустящая ароматная овсянка с орехами, нежный натуральный йогурт и насыщенный вишнёвый соус с лёгкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: овсяные хлопья — 100 г, мёд — 30 г, оливковое масло — 5 мл, мускатный орех — по желанию, соль — щепотка, орехи (фундук или любые) — 50 г, йогурт натуральный или кефир — по вкусу, вишня замороженная — 100 г, сахар — 30 г, кукурузный крахмал — 2–5 г.

Овсяные хлопья смешайте с мёдом, маслом, щепоткой соли и орехами, при желании добавьте немного мускатного ореха. Распределите смесь по противню и запекайте при 180 °C около 10–15 минут, периодически перемешивая, чтобы овсянка равномерно подрумянилась и стала хрустящей.

Для соуса в сотейнике прогрейте вишню с сахаром на среднем огне, дождитесь, пока она даст сок, при необходимости добавьте немного воды. Отдельно разведите крахмал в небольшом количестве воды и тонкой струйкой введите в кипящую вишню, постоянно помешивая, доведите до загустения и снимите с огня остывать.

Соберите завтрак слоями: сначала вишнёвый соус, затем натуральный йогурт и сверху щедро посыпьте хрустящей запечённой овсянкой.

Ранее мы делились рецептом творожной запеканки как мусс. Без манки и муки — нежная, высокая и не оседает.

Проверено редакцией
Читайте также
Общество
Натирать ничего не надо: овсянка, яйцо, молоко — и на сковороду. Завтрак для занятых
Семья и жизнь
Персиковые десерты без духовки: 3 быстрые идеи на каждый день
Общество
Мороженое из 3 ингредиентов: можно объедаться и не толстеть — простой рецепт на теплые дни
Общество
Его хочется есть тоннами: турецкий огуречный салат освежит любое блюдо
Общество
Если вы еще не делаете быстрые творожные ватрушки, срочно попробуйте — нежность как из кондитерской за 15 минут
овсянка
йогурт
завтрак
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.