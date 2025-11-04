Печеночный торт: самый простой и ленивый в вашей жизни — проще и быстрее вы не делали

Этот печеночный торт — самый простой и ленивый в вашей жизни! Проще и быстрее вы точно не делали! Рецепт станет настоящим открытием для тех, кто ценит классический вкус, но не хочет возиться с выпеканием множества коржей. Торт получается нежным, сочным и невероятно ароматным.

Для основы вам понадобится: 1 кг куриной печени, 1 морковь, 2 яйца, 100 г муки, соль, перец по вкусу. Печень и сырую морковь измельчите в блендере до однородности, добавьте яйца, муку и специи. Тесто вылейте на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до готовности. Пока основа остывает, приготовьте крем: 300 г сметаны смешайте с 200 г тертого плавленого сыра и 2–3 зубчиками чеснока. Остывший печеночный корж разрежьте вдоль на две части. Каждую часть обильно промажьте сырно-сметанным кремом. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус получается удивительно сбалансированным: нежная печеночная основа с легкой сладостью моркови идеально гармонирует с пикантным чесночным кремом, создавая насыщенный и полный вкус.

