Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:28

Печеночный торт: самый простой и ленивый в вашей жизни — проще и быстрее вы не делали

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот печеночный торт — самый простой и ленивый в вашей жизни! Проще и быстрее вы точно не делали! Рецепт станет настоящим открытием для тех, кто ценит классический вкус, но не хочет возиться с выпеканием множества коржей. Торт получается нежным, сочным и невероятно ароматным.

Для основы вам понадобится: 1 кг куриной печени, 1 морковь, 2 яйца, 100 г муки, соль, перец по вкусу. Печень и сырую морковь измельчите в блендере до однородности, добавьте яйца, муку и специи. Тесто вылейте на противень, застеленный бумагой для выпечки, и выпекайте при 180 °C около 30–40 минут до готовности. Пока основа остывает, приготовьте крем: 300 г сметаны смешайте с 200 г тертого плавленого сыра и 2–3 зубчиками чеснока. Остывший печеночный корж разрежьте вдоль на две части. Каждую часть обильно промажьте сырно-сметанным кремом. Дайте торту пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

Вкус получается удивительно сбалансированным: нежная печеночная основа с легкой сладостью моркови идеально гармонирует с пикантным чесночным кремом, создавая насыщенный и полный вкус.

Ранее стало известно, как приготовить нежный рулет для быстрых завтраков: понадобятся только творог, сыр и лаваш.

Читайте также
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Общество
Печёночный паштет теперь не готовлю, нашла рецепт круче: «кекс» из печени в духовке — вкуснее и дешевле надоевших котлет
Печень ем только в этом салате из самых простых продуктов: вкус — настоящий отвал башки
Общество
Печень ем только в этом салате из самых простых продуктов: вкус — настоящий отвал башки
Начала скупать манку ради этого шоколадно-кофейного торта: вкуснота из простейших продуктов
Общество
Начала скупать манку ради этого шоколадно-кофейного торта: вкуснота из простейших продуктов
Сметанный торт «От бабули» — готовлю сочный и нежный десерт по семейному рецепту к празднику и просто к чаю
Общество
Сметанный торт «От бабули» — готовлю сочный и нежный десерт по семейному рецепту к празднику и просто к чаю
рецепты
печень
торты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.