Сметанный торт «От бабули» — готовлю сочный и нежный десерт по семейному рецепту к празднику и просто к чаю

Сметанный торт «От бабули» — готовлю сочный и нежный десерт по семейному рецепту к празднику и просто к чаю

Этот торт пахнет детством и домашним уютом. Моя бабушка всегда готовила его к семейным праздникам, и теперь я продолжаю эту традицию. Простой, но такой душевный десерт, который объединяет поколения.

Для этого невероятно нежного торта мне понадобится: свежая сметана (2 стандартных стакана по 250 мл), пшеничная мука (3 стакана), сахарный песок (3/4 стакана), пищевая сода (1/4 ч. л.), соль (1/4 ч. л.). Для крема: сметана (2 стакана), сахар (1/2 стакана), ванильный сахар (1/3 ч. л.). Также потребуется растительное масло для смазывания противня.

Приготовление начинаю с теста: в глубокой миске смешиваю сметану с сахаром и солью до полного растворения кристаллов. Просеиваю муку с содой и постепенно ввожу в сметанную смесь, замешивая мягкое эластичное тесто. Разделяю его на 4 равные части. Разогреваю духовку до 230–240°C. Противень слегка смазываю растительным маслом. Каждую часть теста раскатываю в тонкий круг. Аккуратно переношу корж на противень и выпекаю 10–15 минут до легкого румянца. Готовые коржи остужаю на решетке.

Для крема взбиваю охлажденную сметану с сахаром и ванильным сахаром до однородности. Сборку торта начинаю на плоском блюде: первый корж смазываю обильно кремом, накрываю вторым, повторяю процедуру. Третий корж также смазываю кремом. Четвертый корж измельчаю в крошку руками или с помощью блендера и обильно посыпаю верхний слой торта. Украшаю по желанию ягодами, орехами или шоколадной стружкой и обязательно убираю в холодильник на 3–4 часа для пропитки.

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами.