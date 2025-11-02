Беру банку варенья и готовлю шикарный десерт: всего 2 ингредиента, а результат — просто объедение

Беру банку варенья и готовлю шикарный десерт: всего 2 ингредиента, а результат — просто объедение

Все сладкоежки оценят этот рецепт. Приготовление десерта не требует кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Вам понадобится 1 банка любого варенья (400–500 г) и 15 г желатина. Желатин замочите в 100 мл холодной воды на 10 минут, затем растопите на водяной бане до полного растворения, но не доводите до кипения. Варенье протрите через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы, смешайте с растопленным желатином. Если варенье слишком густое, добавьте 50–100 мл воды. Разлейте по формочкам и уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Вкус получается насыщенным и натуральным: в отличие от магазинных десертов, вы чувствуете настоящий вкус ягод или фруктов из варенья, а нежная текстура желе буквально тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную сгущенку из 3 ингредиентов: ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю.