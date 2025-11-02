Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 22:28

Беру банку варенья и готовлю шикарный десерт: всего 2 ингредиента, а результат — просто объедение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Все сладкоежки оценят этот рецепт. Приготовление десерта не требует кулинарных навыков и занимает минимум времени.

Вам понадобится 1 банка любого варенья (400–500 г) и 15 г желатина. Желатин замочите в 100 мл холодной воды на 10 минут, затем растопите на водяной бане до полного растворения, но не доводите до кипения. Варенье протрите через сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы, смешайте с растопленным желатином. Если варенье слишком густое, добавьте 50–100 мл воды. Разлейте по формочкам и уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Вкус получается насыщенным и натуральным: в отличие от магазинных десертов, вы чувствуете настоящий вкус ягод или фруктов из варенья, а нежная текстура желе буквально тает во рту.

Ранее стало известно, как приготовить яблочную сгущенку из 3 ингредиентов: ароматная вкуснятина к блинам, тостам и чаю.

Читайте также
Этот рулет ничуть не уступает тортам, но готовится проще простого: вкуснота с вареньем и кремом
Общество
Этот рулет ничуть не уступает тортам, но готовится проще простого: вкуснота с вареньем и кремом
Смешиваю стакан варенья с содой — и получается вкуснейший пирог: старинный рецепт — всегда выручает
Общество
Смешиваю стакан варенья с содой — и получается вкуснейший пирог: старинный рецепт — всегда выручает
Во вкус этого печенья невозможно не влюбиться — готовлю «Бруки» по классическому американскому рецепту
Общество
Во вкус этого печенья невозможно не влюбиться — готовлю «Бруки» по классическому американскому рецепту
Творожная «Зебра» без муки: простой рецепт, даже духовка не понадобится
Общество
Творожная «Зебра» без муки: простой рецепт, даже духовка не понадобится
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
варенье
десерты
рецепты
торты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мотоциклист насмерть сбил известного турецкого актера
Вице-премьер назвал новое звено российской торговли
Стало известно о массовом бегстве пограничников Украины
Для водителей вводят новые правила на Крымском мосту
Сибига заявил о необходимости развивать дальнобойный потенциал Украины
В России стали чаще делать важные операции для женского здоровья
Военкор оценил передачу Украине двух батарей Patriot
ПВО России отразила более 20 украинских дронов за пять часов
Вучич заявил, что готов продавать оружие ЕС для поставки на Украину
Соболенко уверенно стартовала на итоговом турнире WTA
Малкин не сдержался на льду и получил крупный штраф
Московского дизайнера ограбили в туалете
Проклова отреагировала на слухи о скорой свадьбе
WhatsApp предложил новый способ входа в аккаунт
Кемеровскую область охватили природные катаклизмы
Блогер раскрыл, как сбежал от украинской мобилизации
«Все разрушат»: отец Маска раскрыл, как на Западе с детства пугают русскими
В Британии испугались «российской угрозы» и призвали вкладываться в оборону
Дом в Финляндии, мнение о выборах, четверо детей: как живет Андрей Федорцов
Замминистра молодежной политики российского региона решил поехать на СВО
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.