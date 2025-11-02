Ленивый «Наполеон» без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике

Ленивый «Наполеон» без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике

Кто сказал, что настоящий «Наполеон» требует часов у плиты? Этот ленивый вариант из готового слоеного теста доказывает, что волшебство возможно без лишних хлопот! Всего три главных ингредиента — и через час на вашем столе нежнейший торт с хрустящими слоями и тающим во рту кремом. Секрет в том, что мы не будем возиться с раскаткой теста — просто берем готовые пласты и собираем, как конструктор. Получается тот самый вкус детства, но в разы проще. Идеально для внезапных гостей или когда очень захотелось сладкого!

Вам понадобится: 2 упаковки готового слоеного теста (по 500 г), 1 литр молока, 300 г сахара, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 4 ст. л. муки, ванилин. Тесто разморозьте и раскатайте в тонкие пласты. Выпекайте каждый по 7–10 минут при 200 °C до золотистости. Горячие коржи сразу разрежьте на прямоугольники — так их будет легче собирать. Для крема смешайте яйца с сахаром и мукой, постепенно влейте холодное молоко. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Добавьте масло и ванилин, взбейте венчиком. Охладите крем. Собирайте торт, промазывая коржи кремом. Дайте настояться 4–6 часов — можно оставить на ночь в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.