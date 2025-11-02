Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 15:30

Ленивый «Наполеон» без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что настоящий «Наполеон» требует часов у плиты? Этот ленивый вариант из готового слоеного теста доказывает, что волшебство возможно без лишних хлопот! Всего три главных ингредиента — и через час на вашем столе нежнейший торт с хрустящими слоями и тающим во рту кремом. Секрет в том, что мы не будем возиться с раскаткой теста — просто берем готовые пласты и собираем, как конструктор. Получается тот самый вкус детства, но в разы проще. Идеально для внезапных гостей или когда очень захотелось сладкого!

Вам понадобится: 2 упаковки готового слоеного теста (по 500 г), 1 литр молока, 300 г сахара, 200 г сливочного масла, 2 яйца, 4 ст. л. муки, ванилин. Тесто разморозьте и раскатайте в тонкие пласты. Выпекайте каждый по 7–10 минут при 200 °C до золотистости. Горячие коржи сразу разрежьте на прямоугольники — так их будет легче собирать. Для крема смешайте яйца с сахаром и мукой, постепенно влейте холодное молоко. Варите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Добавьте масло и ванилин, взбейте венчиком. Охладите крем. Собирайте торт, промазывая коржи кремом. Дайте настояться 4–6 часов — можно оставить на ночь в холодильнике.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Несладкий торт из вафельных коржей: рецепт сытной закуски для праздничного стола — всегда выручит
Общество
Несладкий торт из вафельных коржей: рецепт сытной закуски для праздничного стола — всегда выручит
Готовлю «Три молока», и семья выстраивается в очередь — нежный торт, который никогда не надоест
Общество
Готовлю «Три молока», и семья выстраивается в очередь — нежный торт, который никогда не надоест
Эспрессо-кекс для бодрого перекуса: открыл для себя этот рецепт и теперь готовлю постоянно
Общество
Эспрессо-кекс для бодрого перекуса: открыл для себя этот рецепт и теперь готовлю постоянно
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
Общество
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
рецепты
торты
десерты
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава МИД Дании подарил египетскому министру детский конструктор
В президентской библиотеке в Кремле обнаружен фрагмент танка
Черному риелтору с двумя пожизненными компенсируют «судебную волокиту»
В Верховной раде назвали популизмом социальные инициативы Зеленского
Судья за рулем Lexus насмерть сбила человека на Украине
Скончался известный фотограф
Карл III прервал молчание после кровавой резни в поезде на востоке Британии
«Может, одумаются»: депутат о последствиях ядерных испытаний США
Атака БПЛА сорвала десятки рейсов и планы отдыхающих
В Сеть попали кадры из личной библиотеки Путина с подарками от бойцов СВО
Детство на Украине, сын во Франции, новые роли: как живет Сергей Барковский
В ЛНР разрешили избавляться от агрессивных животных
Бывший украинский военный раскрыл, сколько стоит уволиться из ВСУ
Сотрудники прокуратуры постучались в дверь квартиры рэпера Icegergert
Скандал с россиянами в разрушенном отеле Кубы получил неожиданный поворот
Политолог раскрыл цель заявлений Маска о запрете спасать астронавтов с МКС
Снежный шторм накроет один регион России
Стало известно, где «на Руси» лечиться хорошо
Раскрыты причины отмены «Некрокомиккона»
Лечебная диета «Стол № 5»: правила, продукты и меню на неделю
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.