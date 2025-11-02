Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 13:42

Эспрессо-кекс для бодрого перекуса: открыл для себя этот рецепт и теперь готовлю постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот кекс я впервые попробовал в маленькой кофейне, где его подавали к утреннему капучино. Сочетание нежного теста с насыщенным кофейным вкусом и шоколадными вкраплениями покорило меня с первой крошки. Теперь это мой любимый десерт к кофе — он идеально подчеркивает горчинку эспрессо и создает ощущение особого уюта.

Для кекса мне нужно: яйца (3 шт.), сахар (150 г), растительное масло (120 мл), молоко (130 мл), эспрессо (30 мл), мука (280 г), разрыхлитель (10 г), шоколадная крошка (2 ст. л.). Для глазури: эспрессо (30 мл), сахарная пудра (90 г). Готовлю так: взбиваю яйца с сахаром, добавляю масло, молоко и кофе. Ввожу муку с разрыхлителем и шоколадную крошку. Выпекаю при 175 °C 35–40 минут. Для глазури смешиваю теплый эспрессо с сахарной пудрой и поливаю остывший кекс.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
Общество
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Семья и жизнь
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Яблоки дома больше не залеживаются — готовлю это суфле на радость семье: полезный десерт, который сметают со стола
Общество
Яблоки дома больше не залеживаются — готовлю это суфле на радость семье: полезный десерт, который сметают со стола
Кофе вместо удобрений: как кофейная гуща преобразит ваш сад и огород
Общество
Кофе вместо удобрений: как кофейная гуща преобразит ваш сад и огород
еда
рецепты
десерты
кофе
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Почему скоро?»: Мамаева колко ответила на слухи о неверности мужа
Впервые за месяцы заключения P. Diddy показался на публике
Депутат призвал не делать аборты от насильников
Обильные ливни и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Бразильскую волейболистку отстранили из-за сомнений насчет ее пола
В Госдуме ответили, что может скрываться за атакой ВСУ по судам в Туапсе
В Раде назвали расценки ТЦК для желающих избежать мобилизации
Скончался бывший главред «Известий»
Омск, готовься к переменам: для кого будут льготы на платных парковках
В ДНР рассказали о попытках ГУР эвакуировать важных иностранцев с фронта
«Главный русофоб Евросоюза» прибыл в Екатеринбург
«На ту сторону»: командующий ранеными бойцами СВО Путин попал на видео
Налет БПЛА, удар по детскому саду под Ростовом: как ВСУ атакуют РФ 2 ноября
Мошенники придумали новую схему обмана в преддверии Дня народного единства
В РФС объяснили, почему гол «Ростова» проверяли 10 минут
Иран получил предложение возобновить переговоры по ядерной сделке
В США рассказали, как Россия обнулила украинскую ПВО
Врач предупредил, чем опасен один популярный продукт для мозга
Готовим курицу на банке в духовке: секрет сочного мяса и хрустящей корочки
Россиянам напомнили правила проверки пьяных водителей без понятых
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном
Общество

Вкуснее мяса! Картофельные зразы с яйцом и луком — ленивый ужин без хлопот и танцев с бубном

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.