Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно

Эти трюфели я впервые попробовал в шоколадной мастерской, где раскрыли все секреты их приготовления. Сочетание нежной молочной начинки с горьковатым темным шоколадом и какао создает неповторимый вкус. Теперь это мой любимый десерт для особых случаев — он всегда производит впечатление на гостей и становится украшением стола.

Для трюфелей мне нужно: молочный шоколад (300 г), сливки 33% (110 г), глюкозный сироп (30 г), сливочное масло (75 г), темный шоколад для покрытия (150 г), какао-порошок для обсыпки. Готовлю так: нагреваю сливки с сиропом, заливаю измельченный молочный шоколад. Добавляю мягкое масло и взбиваю блендером. Охлаждаю массу 6 часов, формирую шарики по 20 г. Охлаждаю 15 минут, покрываю темперированным темным шоколадом и обваливаю в какао. Храню в холодильнике.

