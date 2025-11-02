Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 10:33

Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти трюфели я впервые попробовал в шоколадной мастерской, где раскрыли все секреты их приготовления. Сочетание нежной молочной начинки с горьковатым темным шоколадом и какао создает неповторимый вкус. Теперь это мой любимый десерт для особых случаев — он всегда производит впечатление на гостей и становится украшением стола.

Для трюфелей мне нужно: молочный шоколад (300 г), сливки 33% (110 г), глюкозный сироп (30 г), сливочное масло (75 г), темный шоколад для покрытия (150 г), какао-порошок для обсыпки. Готовлю так: нагреваю сливки с сиропом, заливаю измельченный молочный шоколад. Добавляю мягкое масло и взбиваю блендером. Охлаждаю массу 6 часов, формирую шарики по 20 г. Охлаждаю 15 минут, покрываю темперированным темным шоколадом и обваливаю в какао. Храню в холодильнике.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Общество
«Курица под снегом»: рецепт сочной грудки с картошкой в сметане на одном противне
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Семья и жизнь
Лучший кекс за 30 минут — с орехами, какао и волшебным ароматом
Яблоки дома больше не залеживаются — готовлю это суфле на радость семье: полезный десерт, который сметают со стола
Общество
Яблоки дома больше не залеживаются — готовлю это суфле на радость семье: полезный десерт, который сметают со стола
Комбо из тыквы и апельсина, которое меня покорило, — теперь этот рецепт рулета в моем личном топе
Общество
Комбо из тыквы и апельсина, которое меня покорило, — теперь этот рецепт рулета в моем личном топе
Аромат шоколада на всю квартиру! Это печенье-брауни покорило всю семью — а готовится за 15 минут
Общество
Аромат шоколада на всю квартиру! Это печенье-брауни покорило всю семью — а готовится за 15 минут
еда
рецепты
десерты
шоколад
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пациентка обвинила пластического хирурга в изуродовании ее груди
В Краснодарском крае раскрыли последствия атаки дронов ВСУ
Россиянка попала в реанимацию из-за неудачного удаления зуба
«Началась охота»: в России оценили опасность для жизни Мадуро
«Очень тревожно»: на Украине подсчитали госдолг и огорчились
Власти России озвучили сумму, выделенную на жилье для инвалидов
Названа реальная цель заявлений США о военной операции в Нигерии
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 2 ноября: где сбои в России
На Солнце снова появились вспышки после двухнедельного затишья
Посольство поставило точку в споре о «царском наследстве» в Турции
Рособрнадзор оценит идею отмены языкового теста для детей мигрантов
Раскрыто, почему быть украинцем стало опасно в Польше
Омск готовится к платным парковкам: какими будут тарифы и как оплатить?
«Трагический пример»: Дмитриев объяснил причину кровавой резни в Англии
Волчанск, Дроновка, Покровск: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 ноября
Канадский хоккеист покинул лед на носилках после стычки с Матвеем Мичковым
Человек погиб при пожаре в российском городе
Госдума обсуждает денежный бонус за трудоголизм
Стало известно о новой попытке десанта ГУР высадиться у Красноармейска
На северо-востоке России зафиксировали 20-градусные морозы
Дальше
Самое популярное
Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле
Криминал

Один труп остался без головы: что известно о смертельном ДТП в Туле

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.