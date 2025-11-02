Творожная «Зебра» без муки: простой рецепт, даже духовка не понадобится

С этим простым рецептом вы легко приготовите творожную «Зебру» без муки. Вам даже духовка не понадобится! Вкус получается нежным и сбалансированным, а текстура напоминает воздушный мусс.

Вам понадобится 500 г творога, 200 г йогурта, 100 г сахара, 20 г желатина, 2 ст. л. какао. Желатин замочите в 100 мл воды. Творог взбейте с йогуртом и сахаром в однородную массу. Набухший желатин растопите на водяной бане и смешайте с творожной массой. Разделите массу на две части, в одну добавьте какао. В форму выкладывайте поочередно светлую и темную массу небольшими порциями, создавая узор «зебра». Уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Этот десерт особенно хорош с ягодами, а отсутствие муки и выпечки делает его идеальным для здорового питания. Простота приготовления и изысканный вид делают «Зебру» прекрасным выбором для праздничного стола.

