Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 18:33

Творожная «Зебра» без муки: простой рецепт, даже духовка не понадобится

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С этим простым рецептом вы легко приготовите творожную «Зебру» без муки. Вам даже духовка не понадобится! Вкус получается нежным и сбалансированным, а текстура напоминает воздушный мусс.

Вам понадобится 500 г творога, 200 г йогурта, 100 г сахара, 20 г желатина, 2 ст. л. какао. Желатин замочите в 100 мл воды. Творог взбейте с йогуртом и сахаром в однородную массу. Набухший желатин растопите на водяной бане и смешайте с творожной массой. Разделите массу на две части, в одну добавьте какао. В форму выкладывайте поочередно светлую и темную массу небольшими порциями, создавая узор «зебра». Уберите в холодильник на 4–6 часов до полного застывания.

Этот десерт особенно хорош с ягодами, а отсутствие муки и выпечки делает его идеальным для здорового питания. Простота приготовления и изысканный вид делают «Зебру» прекрасным выбором для праздничного стола.

Ранее был назван чудо-рецепт ленивых пирожков: все, что нужно, — смешать яйца с зеленым луком и горсткой муки.

Читайте также
Ленивый «Наполеон» без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике
Общество
Ленивый «Наполеон» без возни и хлопот. Торт-мечта из того, что есть в холодильнике
Эспрессо-кекс для бодрого перекуса: открыл для себя этот рецепт и теперь готовлю постоянно
Общество
Эспрессо-кекс для бодрого перекуса: открыл для себя этот рецепт и теперь готовлю постоянно
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
Общество
Трюфели готовлю дома за копейки — замена дорогущим сладостям без лишних хлопот: сам бы не поверил, что получается так вкусно
Завтрак на сковороде! Никакой возни с духовкой — творожные шанежки с яблоками: вкусно, просто и необычно
Общество
Завтрак на сковороде! Никакой возни с духовкой — творожные шанежки с яблоками: вкусно, просто и необычно
Творожные косички на завтрак — только творог, горстка муки и изюм! Простая и вкусная выпечка к чаю
Общество
Творожные косички на завтрак — только творог, горстка муки и изюм! Простая и вкусная выпечка к чаю
рецепты
десерты
творог
сладости
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев похитили человека и неделю избивали его в доме
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке: деликатес по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.