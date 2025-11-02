Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 10:00

Творожные косички на завтрак — только творог, горстка муки и изюм! Простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы думаете, что для вкусной выпечки нужны десятки ингредиентов и часами стоять у плиты, вы ошибаетесь! Эти творожные косички стали моим настоящим спасением. Всего три продукта — творог, горстка муки и изюм, — а получается такая вкуснятина, что все домочадцы сходят с ума! Готовлю эти нежные косички, и завтрак превращается в праздник. Они такие воздушные, с хрустящей корочкой и сладкими взрывами изюма внутри, что тают во рту. А готовятся — проще некуда!

Вам понадобится: 250 г творога, 1,5 стакана муки, 100 г изюма, 1 яйцо для смазывания, 2 ст. л. сахара. Творог разомните вилкой, смешайте с мукой и промытым изюмом. Замесите мягкое тесто — оно не должно липнуть к рукам. Разделите тесто на 4 части, каждую раскатайте в колбаску. Разрежьте каждую колбаску вдоль на 3 полоски, оставив один конец соединенным. Аккуратно заплетите косички. Выложите на противень с пергаментом, смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте 20-25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной или молоком!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

творог
рецепты
завтраки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
