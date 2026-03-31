Творожные булочки-малышки пекутся 12 минут: берем пачку брикетного творога и 2 яйца. Идеально и без заморочек

Когда нет времени возиться с тестом, этот рецепт творожных булочек-малышек выручает лучше всего. Все смешали, сформировали — и уже через несколько минут на столе мягкие ароматные булочки. Получаются нежные внутри и с легкой румяной корочкой снаружи — исчезают моментально.

Ингредиенты

Творог — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 3 ст. л., соль — щепотка, ванильный сахар — 10 г, разрыхлитель — 10–15 г, мука — около 250 г, молоко — 1–2 ст. л. для смазывания.

Приготовление

Смешайте творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль до однородной массы. Просейте муку с разрыхлителем и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Застелите противень пергаментом и смажьте его маслом. Влажными руками сформируйте небольшие булочки и выложите на противень.

Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке около 12 минут. Затем достаньте, смажьте молоком, при желании слегка присыпьте сахаром и верните в духовку еще на 3–5 минут до румяной корочки.

Булочки получаются мягкими, воздушными и отлично подходят к чаю или кофе.

Проверено редакцией
Ольга Шмырева
